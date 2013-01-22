کشف 100 میلیون ریال لباس قاچاق از یکدستگاه سمند در شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان شازند گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا روز گذشته ماموران کلانتری 12 شهرستان شازند حین گش زنی در محور "هندودر" به "آستانه" به یکدستگاه خودرو سمند مشکوک و آن را متوقف کردند .

سرهنگ دوم "احمدرضا چگنی" افزود: در بازرسی ماموران از خودرو مذکور 80 جین 12 تایی البسه خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 100 میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

دستگیری زوج قاچاقچی در دلیجان



ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دلیجان استان مرکزی موفق شدند یک زوج قاچاقچی مواد مخدر را که 4 کیلو گرم تریاک را به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه خودرو سمن جاسازی شده بود دستگیر کنند.

سرهنگ "حمزه امین نژاد" فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت : روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو سمند با سرنشینی یک زوج مظنون و جهت بررسی بیشتر نسبت به توقف آن اقدام کردند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و اعزام شدند.

کشف و جمع آوری مواد نیروزای غیر مجاز در اراک



با انجام یک سری اقدامات اطلاعتی و گزارشات رسیده مردمی به دادسرای اراک، مقدار قابل توجهی از داروهای نیروزا که توسط برخی افراد در باشگاه های ورزشی در سطح شهر اراک توزیع می گردید، کشف و ضبط شد.

این مواد شامل مقادیر زیادی قرص، آمپول، مکمل ها و پودرهای کراتین و پروتوئین و مواد چربی سوز غیر مجاز بوده که برای سلامتی افراد به خصوص جوانان خطرآفرین می باشد.

دادسرای اراک با هشدار به خانواده ها تأکید کرد نسبت به رفتار فرزندان و رفت و آمد آنها در باشگاه های ورزشی نظارت داشته و نسبت به سفارشها و توصیه افراد نا آگاه به فرزندان خود در خصوص مصرف این نوع داروها و مواد خطرآفرین آگاهی های لازم را انجام دهند.