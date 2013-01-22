نونهال فوتبالیست روستای معدن قلعه زری پدیده فوتبال خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری در حاشیه اجرای این طرح در شهرستان خوسف صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از سوی هیئت فوتبال استان با همکاری کمیته جوانان فدراسیون طرح استعداد یابی فوتبال پایه کشور در شهرستان خوسف اجرا شد.

وی ادامه داد: این طرح با حضور مدرس فدراسیون استاد "مهدجو" در سطح استان آغاز و بیش از 350 نفر در شهرستان خوسف و روستاهای خور و معدن قلعه زری مورد سنجش قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در معدن قلعه زری 120 نونهالان و نوجوانان مقاطع ابتدایی و راهنمایی در یک برنامه زمان بندی 10 ساعته مورد تست قرار گرفتند که در نهایت سعید شرافتی فر دانش آموز زیر11سال روستای معدن قلعه زری به عنوان پدیده سال 91طرح استعدادیابی استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

اجرای طرح استعداد یابی فوتبال برای 3 هزار دانش آموز استان

رئیس هیات فوتبال خراسان جنوبی نیز در این رابطه گفت: این طرح با همکاری کمیته جوانان فدراسیون به عنوان طرح استعدادیابی فوتبال کشور بمدت 10 ماه به استادی مهدجو مدرس فدراسیون در سطح استان برگزار شده است.

علی برات زاده عنوان کرد: در این طرح سه هزاردانش آموز مستعد در سراسر شهرهای استان مورد سنجش قرار گرفتند.

وی بیان کرد: در نهایت بین حدود 600 نفر نونهال زیر 11سال یک نفر ورزشکار از خانواده کارگری معدن قلعه زری به عنوان پدیده سال 91استان انتخاب شد که در یک برنامه ریزی برای تست نهایی به مرکز استان و در نهایت به فدراسیون اعزام خواهد شد.