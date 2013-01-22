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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

اکبری:

مستند برنامه 5 ساله کمیته امداد یزد در قالب کتاب منتشر شد

مستند برنامه 5 ساله کمیته امداد یزد در قالب کتاب منتشر شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سه دهه خدمت رسانی این نهاد، مستند برنامه پنج ساله پنجم در قالب کتاب منتشر شد.

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طراحی این کتاب 9 ماه زمان برده و در واقع نقشه راهی برای اجرای مطلوب برنامه های پنج ساله کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی عنوان کرد: این کتاب با توجه به اصول فراگیری، جامعیت و کفایت خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان منتشر شده است.

اکبری یادآور شد: این مستند برنامه پنج ساله با استفاده از ساز و کار شورای پژوهش و برنامه ریزی با حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی منتشر شد.

وی عنوان کرد: اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد هم سو با اهداف و راهبردهای برنامه پنچ ساله کل کشور اقدام به تهیه و انتشار این مستند کرده است.

اکبری با اشاره به کمی بودن شاخصهای این مستند بیان کرد: پایش و سنجش برنامه در پایان سال بر اساس شاخصهای کمی میسر و هرگونه انحراف برنامه را به حداقل ممکن می رساند.

کد مطلب 1797331

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