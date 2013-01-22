ادارات نسبت به تفکیک کنتور گاز بخش های ادارای با مسکونی اقدام کنند

قدرت الله فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ادارات معمولا از سیستم حرارت مرکزی برای تامین گرمایش استفاده می کنند، اظهار داشت: سیستم گرمایش این ادارات به دلیل اینکه با بخش های مسکونی و غیر اداری مشترک هستند باید به صورت 24 ساعته روشن باشد که این مساله منجر به افزایش مصرف گاز طبیعی در ادارات می شود.

وی به ادارات سطح استان پیشنهاد داد سیستم حرارت مرکزی خود را تفکیک کنند و بخش ادارای و غیر اداری آن را از هم جدا کنند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان افزود: با تفکیک انشعاب گاز بخش اداری با بخش های مسکونی، سیستم گرمایش بخش ادارای تا زمان فعالیت اداری روشن است و این منجر به صرفه جویی در مصرف گاز می شود.

فعله گری همچنین از مسئولان استان خواست در ساختمان های جدید انشعاب گاز طبیعی بخش ادارای و غیر اداری را تفکیک کنند و با این روش علاوه بر صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، هزینه گاز بهاء خود را نیز کاهش دهند.

وی خواستار اعمال مدیریت مصرف در سازمان ها و ادارات شد و ادامه داد: با عایق کاری سیستم های حرارتی و تفکیک واحدهای اداری از غیر اداری می توان به کاهش مصرف کمک کرد.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان با اشاره به سرد شدن دمای هوا، بیان کرد: تمام ادارات و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت کامل موارد صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در سازمان های ذیربط هستند.

وی افزود: چنانچه میزان مصرف گاز در ادارات و دستگاه های اجرایی بیش از حد متعارف باشد جریان گاز آنها از 24 تا 48 ساعت قطع می شود.

تمام حقوق و مزایای پرسنل کنتور خوان بر اساس قانون کار پرداخت می شود

معاون بهره برداری شرکت گاز کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این شرکت براساس قانون کار و مقررات شرکت ملی گاز ایران تمام حقوق و مزایای پرسنل کنتورخوان را پرداخت کرده است.

فعله گری با اشاره به اینکه اکنون 76 نفر به عنوان کنتور خوان در سطح استان با این شرکت همکاری می کنند، ادامه داد: از این تعداد 26 نفر در سنندج و مابقی در 9 ناحیه دیگر استان مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت در بخش کنتورخوانی به صورت حجمی تعریف شده است، یادآور شد: این افراد باید در یک بازه زمانی مشخص، اقدام به قرائت کنتورهای گاز در حوزه مربوط به فعالیت خود کنند که این بستگی به فعالیت خود آنان دارد که در یک روز این فعالیت را انجام دهند و یا اینکه در طول مدتی که برای آنان در نظر گرفته شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: کنتورخوانان در قبال ارائه خدماتی علاوه بر قرائت کنتور مانند توزیع برگه هایی همراه با قبوض گاز و گزارش تخلفات مشترکین، پاداش نیز می گیرند.

خطرات قاتل نامرئی جدی گرفته شود

رئیس واحد امداد و تعمیرات ناحیه گازرسانی سنندج، گفت: گاز منو اکسید کربن ((co با توجه به نامرئی بودن یکی از خطرات بالقوه محسوب می شود که مشترکان گاز طبیعی باید خطرات این قاتل نامرئی را جدی بگیرند.

شکرالله ناصری در این رابطه از مشترکان گاز طبیعی خواست تمام توصیه های ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز را رعایت کنند.

وی با اشاره به افزایش مصرف گاز طبیعی به تبع سرد شدن دمای هوا، افزود: مصرف گاز در روزهای سرد چندین برابر افزایش می یابد و این مساله نیاز به رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی دارد.

رئیس واحد امداد و تعمیرات ناحیه گازرسانی سنندج با یادآوری و تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، مسدود کردن منفذ ورود و خروج دمای اتاق ها از طریق درب و پنجره، استفاده از پرده های ضخیم در راستای حفظ دمای هوای اتاق و ورود هوای سرد، بازبینی مرتب لوله ها، شیرهای گاز و دودکش ها و مطمئن بودن از بی عیب و نقص بودن این موارد را از جمله راه های مناسب در استفاده از گاز طبیعی دانست.

وی اظهار داشت: با رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی شاهد گرم شدن منازل شهروندان در زمستان سرد باشیم و این فصل را با آرامش و آسایش پشت سر بگذاریم.