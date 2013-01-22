«مردان جنجالی پرزیدنت» در همشهری دیپلماتیک

در این شماره ضمن یادداشتی به قلم «چاک هیگل نامزد وزارت دفاع امریکا» در مورد سیاست خارجی این کشور، به بررسی انتخابهای اوباما برای دوره دوم و چالشها پیش روی وی بخصوص با نگاهی به نقش مداخله گرایانه رژیم صهیونیستی در مناسبات امریکا و ایران پرداخته شده است.
همچنین در شماره جدید همشهری دیپلماتیک در دو پرونده ویژه «تحولات و ناآرامیها اخیر عراق» و «بیداری اسلامی در بحرین» مورد بررسی قرار گرفته است.
در پرونده «تحولات و نا آرامیها عراق» ریشه شناسی رویدادهای اخیر، علل کشمکشهای درونی و رقابتها و ائتلافهای داخلی، چگونگی بحرانسازیها و ایجاد تفرقه در این کشور و شناخت ریشههای داخلی و برنامههای پشتپرده دولتهای خارجی برای ایجاد فشار بر محور مقاومت ازجمله موضوعاتی مورد بحث است.
در پرونده «بیداری اسلامی در بحرین» نیز ضمن یادداشتی به قلم محمود عبدالله حسن از مبارزان بحرینی، شناخت دقیقتر بستر اعتراضات مردمی در بحرین، مواضع گروههای مختلف و نقش عوامل داخلی و خارجی موثر بر این بحران از جمله مباحث مطرح شده است.
همچنین در این شماره در کنار پروندههای اصلی، موضوعات و رویدادهای چون عدم کارایی رویکرد دوسویه غرب در مذاکره با ایران، نقشه راه رئیس جمهور سوریه برای پایان بحران، شکست استفاده ابزاری از اکراد در بحران سوریه، بررسی نظام انتخابات عمومی رژیم صهیونیستی و... به قلم کارشناسان و صاحب نظرانی چون سیدمحمد کاظم سجادپور، ابراهیم متقی، جواد کچوئیان، جعفر حقپناه، علی بینیاز، علیرضا آیتی، علی جنتی، محمد جمشیدی، علی بمان اقبالی زارچ، محمدصادق فضلی، صباح زنگنه، امیر موسوی نیا، حسین رویوران، سیدمحمد صادق الحسینی، محسن شریعتی نیا، عمر اوسی نماینده مردم کرد در پارلمان سوریه و ... آورده شده است.
شماره 68 «همشهری دیپلماتیک» در 116 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکههای روزنامهفروشی قابل تهیه است.
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