به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اهداف کلان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران پیرامون نهادینه کردن ارزش‌ها و معرفی الگوهای مناسب به جامعه جهت شفاف‌سازی نقش بانوان طلبه در جبهه فرهنگی و جنگ، مدیریت ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران قصد دارد تا بانک اطلاعات مربوط به شهدای طلبه خانم را تهیه کند.

در این راستا از مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران خواسته شده تا نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شهدای روحانی خانم در استان‌ها از مدارس علمیه و مراکز ذیربط و ارسال مدارک و آثار اقدام کنند.

براین اساس مدیریت ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران از مدیران و سرپرستان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور خواست تا ضمن همکاری با ستاد یادواره شهدای روحانی که در استان‌ها تشکیل شده است، در جهت معرفی شهدا و ایثارگران به عنوان الگوهای انسان‌ساز، تمام توان و ظرفیت خود را بکار گیرند.