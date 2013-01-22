به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا قبل از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه بیان کرد: برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب استان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی است که در این استان برگزار می شود.



وی گفت: کتاب با وجود رسانه‌های مختلف همچنان رسانه ای تاثیرگذار در کشور بوده است.



کتابخوانی در کشور ما دارای جایگاه خوبی است



وی با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی در کشورهای پیشرفته جایگاه بالایی دارد افزود: در کشور ما نیز کتابخوانی جایگاه خوبی دارد هر چند که انتظار بیشتری می رود زیرا زمانی که بخواهند یک کشور را از نظر میزان توسعه بررسی کنند سرانه کتابخانه ها و کتابخوانی را بررسی می کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بیان کرد: در قم نیز سرانه مطالعه کمی بیشتر از سرانه کشور است اما باید برای گسترش این سرانه تلاش شود.



وی ادامه داد: در استان قم در آمار سرانه مطالعه همه جوانب دیده می شود زیرا قم هم از نظر سرانه کتابخانه ای و هم از نظر مطالعه دارای سرانه بالایی است اما لازم است برای تعیین میزان سرانه کتابخوانی در قم پژوهشگران دینی نیز لحاظ شوند.



اسماعیلی طبا گفت: از اهداف برپایی نمایشگاه کتاب استانی این است که جدیدترین آثار ناشران به نمایش گذاشته شده و با قیمت ارزان به مردم ارائه شود و همچنین موجب دوستی مردم با کتاب و کتابخوانی شود.



وی بیان کرد: امسال با وجود مشکلات اعتباری توانستیم این نمایشگاه را با کمک معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر کنیم.



ادغام نمایشگاه کودک و نوجوان و نمایشگاه کتاب با یکدیگر



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: امسال نمایشگاه کودک و نوجوان نیز با این نمایشگاه ادغام شده است تا این امر موجب استقبال بیشتر خانواده ها شود.



وی ادامه داد: حضور ناشران معتبر استان قم و ناشران ملی در نمایشگاه از رویکردهای مهم در این دوره از برپایی نمایشگاه است.



نمایشگاه کتاب دارای 133 غرفه است



اسماعیلی طبا گفت: این نمایشگاه دارای 133 غرفه بوده و 200 ناشر در حوزه های حقوق، دین، روانشناسی، کمک آموزشی، زبان و کودک و نوجوان در آن حضور دارند.



وی با اشاره به اینکه 70 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب امسال قرار دارد افزود: 30 درصد از کتاب‌های موجود در نمایشگاه برای اولین بار منتشر می‌شوند.



قم فضای نمایشگاهی استاندارد ندارد



وی بیان کرد: متاسفانه نبود فضای نمایشگاهی استاندارد در قم یکی از مشکلات است، بیش از هزار ناشر در قم حضور دارند ولی متاسفانه به دلیل کمبود فضا تنها توانسته ایم به 200 ناشر غرفه دهیم و امیدواریم با مساعدت مسئولان فضای مناسبی برای ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب فراهم شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: حدود 450 میلیون تومان بن تخفیف برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است که بن تخفیف 20 درصدی از سوی ناشران و بن تخفیف 20 درصدی نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه می‌شود و 10 باجه نیز برای افرادی که قصد استفاده از تخفیف را دارند در نظر گرفته شده است.



وی بیان کرد: نمایشگاه کتاب از پنج بهمن ماه آغاز شده و تا 11 بهمن ماه نیز ادامه دارد و افتتاح این نمایشگاه نیز در روز پنجشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار می شود.



اسماعیلی طبا گفت: ساعت برگزاری نمایشگاه کتاب استانی از ساعت 9 و نیم تا 11 و بعد از ظهرها از ساعت 15 تا 20 و 30 دقیقه است.



وی بیان کرد: در کنار این نمایشگاه برنامه‌های خاص کودکان نیز برای جذب بیشتر کودکان به تناسب در نظر گرفته شده است.

