راه اندازی غرفه دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح سه شنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی پارک موزه دفاع مقدس مازندران اظهار داشت: با توجه به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان در بهمن ماه سالجاری، خواستار بهره گیری از این ظرفیت و اختصاص غرفه ای به موضوع دفاع مقدس در نمایشگاه موصوف شد.

وی با اشاره به اینکه حفظ و شناساندن شعائر فرهنگی، نیازمند انجام کارهای شکلی برجسته و بایسته است، افزود: یک پایگاه اطلاع رسانی جامع برای انعکاس کامل اطلاعات دفاع مقدس و شهدای گرانقدر راه اندازی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: دبیرخانه تدوین و عملکرد دفاع مقدس در تمامی دستگاههای اجرایی در اسرع وقت راه اندازی شود.

ابراهیمی ادامه داد: با همکاری بدنه کارشناسی دستگاه ها، سهم و نقش آنها در راستای اجرای پروژه پارک موزه دفاع مقدس به درستی تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه با اهتمام دستگاه های اجرایی، کار بزرگ فرهنگی در استان در حال انجام است، تصریح کرد: بخش عمده پروژه پارک موزه دفاع مقدس که در دولت نهم و دهم آغاز شد با حمایت و پیگیری جدی استانداری مازندران به پیش می رود.

ابراهیمی با اعلام اینکه عزم و اراده جمعی و همگانی برای اجرای پروژه ی پارک موزه دفاع مقدس در استان لازم است، افزود: دستگاههای اجرایی این طرح بزرگ فرهنگی را به عنوان یکی از اولویت های کاری و برنامه ای خود ملحوظ نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه باید با تعمق و حساسیت ویژه ای به موضوع احداث پارک موزه نگریسته شود، یاد آور شد: از ظرفیت این بنیاد فرهنگی در راستای تبیین صحنه های شکوهمند جانبازی و دلدادگی رزمندگان و شهدا و ایثارگران به نحو مطلوب بهره گیری شود.

مازندران در دوران دفاع مقدس، ده هزار و 400 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.