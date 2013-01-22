به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری، ششمین جشنواره خوشنویسی کوثر و پنجمین جشنواره بهترین‌ها از دورریختنی‌ها در قالب مجموعه جشنواره‌های تسنیم ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 4 بهمن‌ماه به صورت همزمان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری در بخش‌های زنان و شهرنشینی، زنان و زندگی اجتماعی، زنان و خانواده، زنان، فرهنگ و تعلیم و تربیت و زنان و توانمندی‌های فرهنگی ـ اجتماعی و همچنین بخش ویژه با موضوع فرصت‌های ایجاد شده برای بهبود زندگی زنان در شهر تهران برگزار شد.



مینو فرشچی، رعنا جوادی، امیرعلی جوادیان، محسن شاندیز و فرزاد هاشمی، چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری را داوری کرده‌اند. موضوعات ششمین جشنواره خوشنویسی کوثر که هر ساله ویژه بانوان برگزار می‌شود، در بخش اصلی آیات قرآنی، روایات و اشعار مرتبط با مقام والای حضرت زهرا (س)، مقام و منزلت زن و تکریم مقام مادر و در بخش ویژه تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بوده است.



داوران این جشنواره را هم الهه خاتمی، سیده صغری حسینی، نصرالله افجه‌ای، مجتبی ملک‌زاده و صداقت جباری تشکیل داده‌اند و جوایزی از 10 تا 20 میلیون ریال نیز به برگزیدگان اهدا خواهد شد. پنجمین جشنواره "بهترین‌ها از دور ریختنی‌ها" هم به یکی از گرایش‌های هنری معاصر می‌پردازد که در پیوند با نقاشی و مجسمه‌سازی به بیانی متفاوت می‌انجامد؛ هنری شکل یافته از مواد دور ریختنی، زباله و پسماندهای شهری. طراحی و ساخت حجم، نقاشی، تکه‌های چسباندنی و عروسک‌های پارچه‌ای از دور‌ریختنی‌ها موضوع جشنواره بوده است.



پنجمین جشنواره "بهترین‌ها از دور ریختنی‌ها" با اهدافی مانند توسعه و ترویج مدیریت مصرف به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر؛ توجه به نقش کلیدی زنان به عنوان مدیران خانه و ارتقای سطح فرهنگ خانواده؛ لزوم توسعه رویکرد محیط‌ زیست شهری سالم با نگاه خلاق؛ لزوم ایجاد، رشد، نهادینه‌سازی و توانایی مدیریت صحیح در استفاده از مواهب الهی؛ تعادل در مصرف و مدیریت مصرف با استفاده از زبان هنر؛ نهادینه‌سازی صرفه جویی در تمامی ابعاد زندگی؛ شناخت پتانسیل و قابلیت‌های هنرمندان با تأکید بر بکارگیری تجربیات هنری برگزار شده است.



احمد نادعلیان، جمشید حقیقت‌شناس و مجتبی رمزی داوران این جشنواره بوده‌اند و علاوه بر جوایزی که به نفرات برتر محله‌ای اهدا خواهد شد، سه اثر برگزیده بخش حرفه‌ای به ترتیب 20، 15 و 10 میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.



نمایشگاه پایانی مجموعه جشنواره‌‌‌های تسنیم که از روز سه‌شنبه 26 دی‌ماه در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) افتتاح شده است، تا 8 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.