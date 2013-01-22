حمایت از کتابخانه های عمومی به توسعه فرهنگی منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در جلسه شورای کتابخانه های عمومی شهرستان بانه با اشاره به لزوم حمایت از کتابخانه های عمومی اظهار داشت: حمایت از این نهاد فرهنگی که در راستای ارتقای آگاهی و بصیرت تلاش می کند به توسعه جامعه منجر می شود.

وی افزود: نهادهای فرهنگی وظیفه سنگینی بر عهده دارند و مردم و مسئولان باید از آنها حمایت کنند.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بانه نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی را در توسعه جوامع مهم برشمرد و ادامه داد: مطالعه، علم آموزی و ارتقای سطح بصیرت عمومی می تواند موجب سعادتمندی ملت ها شود.

فرماندار بانه با بیان اینکه شهرداری در پرداخت نیم درصد درآمدهای خود به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوب عمل کرده است، بیان کرد: حمایت مالی از کتابخانه ها می تواند به اجرای برنامه های فرهنگی این نهاد کمک کند.

سرپرست دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بانه نیز در این جلسه اظهار داشت: شهرستان بانه با جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر دارای پنج کتابخانه عمومی نهادی و سه کتابخانه عمومی مشارکتی است.

صفر حسین زاده با بیان اینکه تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی نهادی این شهرستان پنج هزار و 600 عضو است، افزود: در کتابخانه های عمومی بانه بالغ بر 53 هزار و 480 عنوان کتاب در 64 هزار و 553 جلد نگهداری می شود.

برگزاری مسابقه مقاله نویسی در کتابخانه های عمومی سروآباد

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سروآباد گفت: یک دوره مسابقه مقاله نویسی با موضوع انقلاب اسلامی در ایام الله دهه مبارک فجر در کتابخانه های عمومی سروآباد برگزار می شود.

فوزیه صادقیانی ادامه داد: همه افراد می توانند در مسابقه مقاله نویسی که با هدف بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود شرکت کنند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع در ایام الله دهه فجر در کتابخانه های عمومی سروآباد، اظهار داشت: ثبت نام رایگان از متقاضیان نیز از برنامه های کتابخانه های عمومی سروآباد در این ایام مبارک است.

عضوگیری نیم بهاء در کتابخانه های عمومی شهرستان سقز

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز از اجرای برنامه های متنوع به مناسبت ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبرداد و گفت: عضوگیری نیم بهاء در کتابخانه های عمومی یکی از این برنامه هاست.

جلیل سیدی اظهار داشت: علاقمندان می توانند در ایام الله دهه مبارک فجر با مراجعه به کتابخانه های عمومی در این نهاد فرهنگی عضو شوند.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه کتاب اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این دهه مبارک دو نمایشگاه کتاب در کتابخانه عمومی شهر صاحب و یکی از کتابخانه های عمومی شهر سقز برپا می شود.

سرپرست دبیرخانه انجمن کتابخانه هی عمومی شهرستان سقز ادامه داد: همچنین با همکاری اداره آموزش و پرورش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از کتابخانه های عمومی در این ایام بازدید به عمل می آورند.

سیدی یادآور شد: قصه خوانی برای کودکان از زندگینامه امام (ره) و برگزاری ایستگاه نقاشی با موضوع انقلاب در کتابخانه های عمومی ازدیگر برنامه های این نهاد فرهنگی در دهه فجر سال جاری است.