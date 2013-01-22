ماجرای پیامک "مورینیو" به "آبرامویچ" لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "خوزه مورینیو" که در آستانه ترک رئال مادرید است پیامکی برای مالک روس باشگاه چلسی ارسال کرده تا راه بازگشت خود به استمفوردبریج را هموار کند.

"دیلی اکسپرس" انگلیس خبر داده مورینیو با آبراموویچ، بازیکنان چلسی و کادر فنی این تیم در ارتباط است. یک منبع نزدیک به آبراموویچ گفت: خوزه به افراد باشگاه پیامک ارسال می کند. او نه تنها به رومن بلکه به همه پیامک می فرستد.

در حال حاضر چندین بازیکن از دوره مورینیو در تیم چلسی حضور دارند که این بازیکنان عبارتند از "جان تری"، "فرانک لمپارد"، "اشلی کول" و "پتر چک". آبراموویچ و مورینیو در سال 2007 با یکدیگر قطع همکاری کردند اما روابط آنها از آن زمان تا به حال بهبود یافته است.

"رافائل بنیتز" که در حال حاضر در سمت مربی موقت چلسی مشغول به فعالیت است به احتمال فراوان تابستان از این تیم جدا خواهد شد و از آن سو "خوزه مورینیو" اعلام کرده دوست دارد دوباره به فوتبال انگلستان بازگردد. مورینیو ارتباط نزدیکی با لندن دارد تا آنجا که سال گذشته خانه ای که چندان از استمفوردبریج دور نیست را خریداری کرده و دختر 16 ساله اش "تیتا" هم در دانشگاه هنر "کمبر ول" تحصیل می کند.

منچسترسیتی هم بی تمایل به استخدام مورینیو نیبست اما چلسی جایی است که این مربی پرتغالی همواره عنوان کرده احساس تعلق خاصی به این باشگاه دارد.