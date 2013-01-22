دیدار مدیرعامل هلال احمر از دفتر خبرگزاری مهر در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی در این بازدید با تاکید بر ضرورت نقش رسانه در اطلاع رسانی تصریح کرد: اطلاع رسانی حق طبیعی مردم است که رسانه متعهد می تواند به عنوان ابزار مورد اعتماد در این راستا حقوق شهروندان را برآورده کند.

وی افزود: اطلاع رسانی می تواند در ادامه موجب پیشبرد اهداف دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات خود به عموم مردم شود.

مدیر کل هلال احمر استان تعامل با رسانه ها را در جهت ایجاد بستر لازم برای رشد و توسعه جامعه دانست و اضافه کرد: مدیران موفق مدیرانی هستند که در تعامل با رسانه بوده و همواره از نظرات و پیشنهادات آنها استقبال کنند.

وی با تاکید به نقش نقد سازنده در بهبود خدمات دستگاههای اجرایی از رسانه ها خواستار درج اخبار انتقادی با رعایت انصاف و امانتداری شد.

غیبی همچنین با مقایسه فعالیتهای رسانه ای و امدادرسانی از جمله مهمترین نقشهای هلال احمر را حمایت از مردم در تمامی شرایط بویژه در بحران و حوادث پیش بینی نشده برشمرد.

به گفته مدیر کل هلال احمر استان اگر امروز هلال احمر تجهیز می شود تنها به دلیل ایجاد آرامش روانی در سطح جامعه است.

وی با تاکید به جایگاه رسانه ها در اطلاع رسانی این مهم ادامه داد: ضروری است مردم بدانند که دستگاه اجرایی وجود دارد که خود را برای شرایط بحرانی تجهیز می کند.

گفتگوی ویژه خبرگزاری مهر با مدیر کل هلال احمر استان با محوریت میزان آمادگی استان اردبیل برای بحرانهای پیش بینی نشده بزودی منتشر خواهد شد.