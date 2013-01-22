فیلیپین چین را در زمینه مناقشات ارضی تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس لحظاتی قبل گزارش داد: فیلیپین تهدید کرده است که ادعاهای چین را در دریای چین جنوبی در دادگاه بین المللی لاهه به چالش می کشد.

از سوی دیگر در بحبوحه مناقشه ارضی پکن با فیلیپین و سایر کشورها، وزارت خارجه آمریکا موضع چین را برای ایجاد یک پادگان نظامی در آبهای مورد اختلاف دریای فیلیپین از غرب به باد انتقاد گرفته است.

پس از آنکه چین اعلام کرد در حال ایجاد شهر کوچک "سانشا" و یک پادگان نظامی در جزایر مورد مناقشه "پاراسل" است، ویتنام و فلیپین چین را به افزایش تنش ها در دریای چین جنوبی متهم کردند.