  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

AP خبر داد:

فیلیپین چین را در زمینه مناقشات ارضی تهدید کرد

فیلیپین چین را در زمینه مناقشات ارضی تهدید کرد

یک رسانه غربی از تهدبد فیلیپین علیه چین در زمینه مناقشات ارضی در دریای چین جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس لحظاتی قبل گزارش داد: فیلیپین تهدید کرده است که ادعاهای چین را در دریای چین جنوبی در دادگاه بین المللی لاهه به چالش می کشد.

از سوی دیگر در بحبوحه مناقشه ارضی پکن با فیلیپین و سایر کشورها، وزارت خارجه آمریکا موضع چین را برای ایجاد یک پادگان نظامی در آبهای مورد اختلاف دریای فیلیپین از غرب به باد انتقاد گرفته است.

 پس از آنکه چین اعلام کرد در حال ایجاد شهر کوچک "سانشا" و یک پادگان نظامی در جزایر مورد مناقشه "پاراسل" است، ویتنام و فلیپین چین را به افزایش تنش ها در دریای چین جنوبی متهم کردند.
کد مطلب 1797361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها