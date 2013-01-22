جهانشاه سی سختی درگذشت/ یاد استاد هیچگاه نمی میرد

به گزارش خبرنگار مهر،استاد سی سختی ادیب، نویسنده، مترجم و فعال مطبوعاتی که چندین هفته به دلیل بیماری تحت مراقب ویژه در بیمارستان نمازی بود شب گذشته درگذشت.

استاد سی‌سختی، سال 1305 در شیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی را در همین شهر به اتمام رساند وپس از اتمام به کسوت معلمی درآمد.

وی تحصیلات عالی را در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و فرانسه در حین خدمت در فرهنگ به پایان برد و در کنار تدریس در دانشگاه شیراز، دانشسرای شیراز (تربیت معلم) و هنرستان‌های این شهر، با مجله‌های تربیتی و آموزش و پرورش در شیراز و خراسان همکاری داشت.

سی سختی کارنامه درخشانی از فعالیت خود در حوزه های ادبی ،پژوهشی و ترجمه و مقالات در زمینه پزشکی، اجتماعی و بهداشتی و تربیتی دارد.

از جمله مقالات وی می توان به مجموعه مقالات تربیتی، یادداشتهای طبی خانوادگی،چگونه سالم و شاداب بمانیم،گفتگوی اعضای بدن با شما و... اشاره کرد.

این استاد گرانقدر بیش از 20 سال با روزنامه خبر جنوب در بخش مقالات و ترجمه همکاری داشت که بی تردید نبود وی درد بزرگی برای جامعه ادبی به شمار می رود.

بسیاری از استادان امروز فارس شاگرد جهانشاه سی سختی بوده اند و این استاد گرانقدر علاوه بر ارائه آثار ارزشمند یاد و خاطره ای باارزش تر در دل و جان مردم فارس و کشور به یادگار گذاشت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر استاد سی‌سختی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه چهارم بهمن­ماه از محل مسجد دارالرحمه انجام خواهد شد.