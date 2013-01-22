افتتاح پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحصیل 70 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه ها، افزود: ساختمان جدید پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی طی دهه فجر امسال با ظرفیت پذیرش 70 دانشجوی کارشناسی ارشد افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 16 هزار نفر از خدمات بیمه کوثر بهره مند و 80 میلیارد ریال غرامت به بیمه‌ شدگان پرداخت شده، اظهار داشت: بالغ بر یک‌ هزار و 280 نفر شامل پزشک، پرستار و کادر درمانی در این بخش به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مشغول هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح آذربایجان‌غربی با اشاره به کسب موفقیت و پیشرفتهای زیاد در بخشهای مختلف علمی، آموزشی و درمانی، اعلام کرد: ارتقای بهینه سطح خدمات برای جامعه هدف و توانمندسازی و واگذاری خدمات به بخش خصوصی اولویتهای این نهاد است.

احمدی با اشاره به تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بودن 3 هزار از مجموع 30 هزار بازنشسته، عنوان کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات و کسب رضایت شهروندان 11 واحد نظارتی راه اندازی شده و نسبت به ارائه خدمات به شاغلان نیروهای مسلح و بازنشستگان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بیمه کوثر، اتکا، کارخانه قند میاندوآب، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی، مرکز شهید فهمیده و مهندسی نظارت نسبت به ارائه خدمات به نیروهای مسلح و بازنشستگان فعال هستند، ادامه داد: سازمان اتکا با 18 فروشگاه در شهرهای مختلف استان تا کنون بیش از 340 میلیارد ریال خدمات در قالب طرح حکمت یا طرح‌های دیگر به نیروهای مسلح ارائه کرده است.



وی با بیان اینکه در سال جاری 2 میلیون و 500 هزار تن چغندر قند از چغندرکاران استان خریداری شده یادآور شد: کارخانه قند میاندوآب طرف قرارداد با 6 هزار هکتار زمین کشاورزی، برای 300 هزار نفر شامل 6 هزار نفر مستقیم و 294 هزار نفر غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است.