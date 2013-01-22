به گزارش خبرنگار مهر، خلیل سپهر سبحانی با حکم مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا به عنوان مدیر عامل باشگاه سایپا منصوب شد.

این گزارش حاکی است؛ خلیل سپهرسبحانی در سه سال گذشته در سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا مشغول فعالیت بوده است.

وی که تحصیل کرده مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی است، پیش از حضور در باشگاه سایپا مسئولیت‌های همچون معاونت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،مدیرکل مراکز هنری شهر تهران، مدیرکل مرکز مطالعات اجتماعی و همچنین ریاست فرهنگ سرای ورزش( بهمن) را در کارنامه کاری خود دارد.

این تغییر و تحولات مدیریتی در حالی رخ می دهد که پرویز حیدری تنها 9 ماه در راس باشگاه سایپا بوده و به نظر می رسد نتایج ضعیف تیم فوتبال و والیبال این باشگاه و مشکلات مالی و اختلافات میان این مدیر با مسئولان باشگاه باعث برکناری او شده است.

سپهر سبحانی مدیر عامل جدید باشگاه سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندین سال است که در باشگاه سایپا مشغول فعالیت هستم و از نزدیک با شرایط و مشکلات این باشگاه آشنایی دارم و امیدوارم تجربه حضور چند ساله در این باشگاه باعث شود در این مسئولیت مثمر ثمر واقع شوم.



وی تصریح کرد: در اولین فرصت در نشستی مشترک با اصحاب رسانه برنامه ها و اهداف خودم را در این باشگاه اعلام خواهم کرد.