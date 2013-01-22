  1. ورزش
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

در غیاب عسگری و غیاثی؛

کانون داوران برای نخستین‌بار تشکیل شد/ انجام انتخابات درحضور نماینده وزارت کشور

کانون داوران برای نخستین‌بار تشکیل شد/ انجام انتخابات درحضور نماینده وزارت کشور

اعضای هسته مرکزی و بازرسان کانون داوران ایران با برگزاری انتخابات رسمی درحضور نماینده وزارت کشور در حالی انتخاب شدند که حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری و غیاثی عضو کمیته داوران حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود 10 سال پیش عبدالله موزون داور پیشکسوت، ضمن مراجعه به وزارت کشور کانون داوران ایران را به ثبت رساند اما در این سال‌ها فعالیت خاصی در آن صورت نگرفت.

موزون در ماه‌های اخیر با همکاری علی کفاشیان رئیس فدراسیون و عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال فعالیت کانون داوران ایران را به تصویب ‌رسانند تا در کنار تشکیل اتحادیه بازیکنان و مربیان، اتحادیه یا کانون داوران هم کار خود را آغاز کند.

با توجه به اینکه طبق مقررات کشور اتحادیه و یا کانون‌ها باید زیر نظر وزارت کشور تشکیل و انتخابات آن با حضور کارشناس یا نماینده این وزارتخانه برگزار شود، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات رسمی این کانون برگزار شد.

برپایه این گزارش، پس از تصویب تشکیل کانون داوران ایران توسط فدراسیون فوتبال و اتحادیه باشگاه‌های کشور، خبر برگزاری انتخابات هسته مرکزی کانون داوران در روز دوم بهمن‌ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در فدراسیون فوتبال و روزنامه‌ها درج شد و در نهایت این انتخابات با حضور 70 داور بازنشسته، داوران، مدرسان و ناظران بین‌المللی‌، داوران فوتسال و فوتبال ساحلی و داوران شهرستانی برگزار شد.

طبق رای‌گیری صورت گرفته در حضور نماینده رسمی وزارت کشور، مسعود عنایت با 61 رای، مسعود مرادی با 59 رای، علی خسروی با 50 رای، مجید فهندژ با 48 رای، علیرضا یزدانی با 43 رای، علیرضا رجبلو با 42 رای، محمد فنایی با 38 رای، حبیب‌الله شیرازی با 35 رای و امیر داوودزاده با 30 رای به عنوان داوران پیشکسوت و بازنشسته و رامین حقیقی‌زاده و سعید مظفری‌زاده هر کدام با 21 رای به عنوان داوران فعال هسته مرکزی کانون داوران ایران انتخاب شدند.

همچنین  در حالی حسین خوشخوان و جواد فهیمی به عنوان اعضای علی‌البدل و حیدر سلیمانی و مهدی هنروری به عنوان بازرسان این کانون انتخاب شدند که این انتخابات با تایید نماینده وزارت کشور به صورت کاملا سالم و قانونی برگزار شد.

گفتنی است در این انتخابات، نماینده فدراسیون فوتبال، حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری و سیدرضا غیاثی عضو کمیته داوران حضور نداشتند.

کد مطلب 1797372

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