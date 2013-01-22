به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل (جام جهان‌نما) 13 فیلم خارجی به همراه 3 فیلم ایرانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در این بخش فیلم‌های سینمایی "قاعده تصادف" به کارگردانی بهنام بهزادی، "آسمان زرد کم‌عمق" به کارگردانی بهرام توکلی، "برلین منفی هفت" به کارگردانی رامتین لوافی پور از جمهوری اسلامی ایران با 13 فیلم خارجی از کشورهایی چون چین، آمریکا، فرانسه، روسیه، آلمان، استرالیا،‌کره جنوبی، بلژیک، اوکراین، هند، ژاپن، انگلستان، کنیا و لوگزامبورک به رقابت می‌پردازند.

فیلم‌های بازگشت به 1942، نابینا، آفتاب سوخته 2 ، آرامش در دریا ، رنگ آسمان ، فرار از تبت ، آشپز قصر، خانه و برجک، کاروان نظامی، روزی که میشیما سرنوشت خود را رقم زد، سال اولی، غول‌ها و پرتقال‌ها و آفتاب عناوین 13 فیلمی است که در این بخش حضور دارد.



در بخش جام جهان نما (مسابقه سینمای بین‌الملل) 8 سیمرغ بلورین و یک جایزه ویژه دبیر جشنواره و در بخش سینمای سعادت(مسابقه فیلمسازان جهان اسلام) نیز 6 سیمرغ بلورین یک جایزه بیرق طلایی(جایزه مصطفی عقاد) و یک جایزه وی‍ژه هیات داوران اهدا خواهد شد.



سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‌کند.