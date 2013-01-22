سامانه پاسخگویی پزشک خانواده و نظام ارجاع در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:‌ سامانه 1590 به منظور پاسخگویی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شد.

حسین خوبان اظهارکرد: سامانه با هدف پاسخگویی به سوالات احتمالی شهروندان در مورد نحوه نام نویسی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، آگاهی از مراکز نام نویسی و پایگاههای پزشک خانواده و دیگر موارد مرتبط با این برنامه در مرکز بهداشت استان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهروندان برای اطلاع از این برنامه با سامانه 191 تماس حاصل می کنند افزود: :‌پس از استقرار کامل سامانه 1590، در آینده نزدیک پاسخگویی از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

وی در خصوص روند اجرایی برنامه پزشک خانواده در استان نیز اظهار داشت :‌تا کنون اطلاعات بیش از یک میلیون و 348 هزار نفر از شهروندان شهرهای بالای 20 هزار نفر در سامانه سلامت ایرانیان به ثبت رسیده است.

اعطای تسهیلات به بانوان شاغل سرپرست خانوارمشهد

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اعطای تسهیلات به بانوان شاغل سرپرست خانوار خبر داد.

فاطمه ناظمیان با اشاره به اینکه در این طرح بانوان سرپرسرت خانوار شاغل در واحدهای زیر پوشش دانشگاه شناسایی شدند اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای بهمن ماه، 230 نفر از شاغلان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات 40 میلیون ریالی به بانکهای عامل معرفی می شوند.

وی بیان کرد:‌ با هماهنگی های انجام شده با مدیریت بانک ملی مرکزی و شعبه بیمارستان قائم شرایط دریافت تسهیلات برای افراد واجد شرایط تسهیل گشته است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: بانوان شاغل سرپرست خانوار که در این طرح شناسایی نشده اند می توانند برای استفاده از تسهیلات به دفتر مشاور دانشگاه مراجعه کنند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اورژانس 115مشهد

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در خصوص موضوع تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل شرکتی اورژانس 115 اعلام کرد، باستناد آئین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل اورژانس 115 انجام شد.

احمد ماهی اظهارکرد: با دستور پیگیری ریاست دانشگاه پس از ماهها تلاش مشترک با مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه و با برگزاری جلسات متعدد با مراجع مختلف با حضور معاونتهای درمان و توسعه مدیریت و منابع، با تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اورژانس 115 موافقت بعمل آمده و با ابلاغ مصوبه مذکور، اقدام لازم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و ابلاغیه های افراد صادر شد.