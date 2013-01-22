پیمان شریعتی درباره وضعیت کمک هزینه گروههای نمایشی شرکتکننده در سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: بخش اعظمی از کمک هزینه در نظر گرفته شده به گروههای نمایشی حاضر در جشنواره پرداخت شده و تنها 20 درصد از کمک هزینه هر گروه هنوز پرداخت نشده است.
مدیر اجرایی جشنواره سی و یکم تئاتر فجر یادآور شد: این 20 درصد بعد از اینکه هر گروه، اجرای خود را در جشنواره به صحنه برد به گروه پرداخت میشود. گروههای حاضر در جشنواره میتوانند روز بعد از پایان اجرای خود 20 درصد باقیمانده از مبلغ کمک هزینه را از طریق انجمن هنرهای نمایشی دریافت کنند.
بخش صحنهای سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم بهمن در مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، خانه نمایش، تماشاخانه مهر حوزه هنری، سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران، سالن مؤسسه آو، تالار فردوسی و تالار حافظ آغاز به کار کرد.
سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمنماه با دبیری سعید کشنفلاح برگزار میشود.
شریعتی به مهر خبر داد:
پرداخت آخرین قسط کمکهزینه گروههای تئاتر فجر بعد از آخرین اجرا
قائممقام دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از پرداخت آخرین قسط کمک هزینه گروههای نمایشی شرکتکننده در این دوره از جشنواره بعد از اجرای اثر خبر داد.
پیمان شریعتی درباره وضعیت کمک هزینه گروههای نمایشی شرکتکننده در سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: بخش اعظمی از کمک هزینه در نظر گرفته شده به گروههای نمایشی حاضر در جشنواره پرداخت شده و تنها 20 درصد از کمک هزینه هر گروه هنوز پرداخت نشده است.
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