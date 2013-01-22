مقامات و کارکنان دولت در صورت اجرای مصوبات غیر قانونی مجازات می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با 118 رای موافق 23 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 233 رای به تصویب نمایندگان رسید.

احمد توکلی پیشنهاد دهنده این طرح بود که در ابتدا دو فوریت آن رای نیاورد .

در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی درصورت اجرای تمام یا قسمتی ازمصوبه ای که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نگردیده باشد با رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 به انفصال موقت از خدمت دولتی از 2 تا 5 سال و جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می شوند.

در صورتی که جرائم فوق به امر آمر قانونی باشد آمر نیز به مجازات محکوم می شود. این حکم درمورد مصوبات هیات وزیران از ابتدای سال 1380 نیز جاری است.