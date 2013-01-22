همکاری ایران و روسیه در زمینه آموزش پلیس و مبارزه با جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجار، وزیر کشور صبح امروز در مراسم امضای توافقنامه امنیتی با وزیر کشور روسیه گفت: با توجه به نقش اثرگذار ایران و روسیه و حفظ روابط خوب دو کشور لازم است که دو کشور از این نقش در رابط استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه وزیر کشور روسیه در پاسخ به سفر وی در سال گذشته به روسیه به ایران آمده است، افزود: در طول سفر وزیر کشور روسیه در ایران مذاکرات سازنده و خیلی خوبی داشتیم.

نجار ادامه داد: در زمینه های منطقه ای و بین المللی فی مابین، حوزه دریای خزر، مسائل مرزی بین دو کشور، قاچاق انسان، مواد مخدر، پولشویی و سایر مسائل مذاکراتی داشتیم که نهایتا این مذاکرات منجربه توافق امنیتی دو کشور شد.

وزیر کشور ایران تصریح کرد: ولادیمیر کولوکولتسف گفت که این توافقنامه سنگ بنای خوبی برای دو کشور شد تا بتوانیم نکات بسیار خوبی را در حوزه امنیتی بنا کنیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بحث آموزش پلیس و همکاری های بین پلیس دو کشور از موضوعات اساسی مذاکره به وزیر کشور روسیه بود.

وی با اشاره به اینکه بین ایران و روسیه همکاری هایی استانی در جریان است، بیان کرد: همکاری های اقتصادی و بازرگانی در بین استان های دو کشور وجود دارد و البته همکاری های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی در همه سطوح بین ایران و روسیه برقرار است و نکته مهم دیدگاه کشورها است که اثر خود را در روابط بین الملل می‎گذارند.

در ادامه ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر کشور روسیه نیز ضمن تشکر از محمد نجار تاکید کرد: وزارتخانه های دو کشور دارای مشکلات مشترکی در زمینه مبارزه با جرایم مختلف هستند که البته این جرایم سازمان‌یافته و فراملی هستند.

وزیر کشور روسیه تصریح کرد: با توجه به اینکه دو کشور همسایه هستیم بحث مبارزه با جرایم برای هر دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی به بحث دریای خزر اشاره و خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به دریای خزر را باید با تشکیک مساعی حل کنیم.

ولادیمیر کولوکولتسف افزود: مباحث مربوط به جرایم مختلف و حل مشکلات مربوط به جرایم از موضوعات مورد بحث با وزیر کشور ایران بود که امیدواریم با بالاترین سرعت حل شود و همکاری های ما در آینده ادامه یابد.