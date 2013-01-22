مدیر عامل خبرگزاری مهر با شکایت معاون اول رئیس جمهور به دادگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل خبرگزاری مهر یکشنبه آینده در شعبه 78دادگاه کیفری استان تهران در مجتمع امام خمینی حضور می یابد تا پاسخگوی شکایت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از این رسانه بابت انتشار اخباری مربوط به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در دادگاه باشد.

معاون اول رئیس جمهور در پی انتشار گزارشی با عنوان " نام رحیمی چگونه از فهرست متهمان بیمه حذف شد" به اتهام نشر اکاذیب با اضرار به غیر و افترا از خبرگزاری مهر شکایت کرده است .

همچنین در این روز دادگاه شکایت بنیاد شهید از خبرگزاری مهر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار می شود . این شکایت در پی انتشار گزارش هایی در خبرگزاری مهر از مسائل و مشکلات جانبازان سرافرازجنگ تحمیلی از جمله زندگی یک جانباز در حمام متروکه و... مطرح شد.

رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در این باره گفت: شکایات متعدد دستگاهها و مسئولان دولتی علیه خبرگزاری مهر، افزایش یافته است بگونه ای که معاون اول رئیس جمهور تاکنون 3 شکایت علیه خبرگزاری مهر مطرح کرده است.

وی افزود: همچنین دستگاه ها و مسئولان دولتی دیگری علیه این خبرگزاری اقدام به طرح شکایت های متعدد کردند که برخی از آنها به نتیجه نرسیده و برخی در مرحله بازپرسی است.

مدیر عامل خبرگزاری مهر گفت : با وجود اینکه دولت بارها مدعی شده است شکایتی علیه رسانه ها نکرده است، رسانه های منتقد دولت با موج سازمان یافته شکایت دولتی ها مواجهند که همین امر انتقاد مدیران این رسانه ها و سایت های خبری مختلف را نسبت به کم تحملی دولت برانگیخته است .