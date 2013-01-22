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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

حجت‌الاسلام بحرانی:

برنامه‌های دهه فجر متناسب با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار می‌شوند

برنامه‌های دهه فجر متناسب با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار می‌شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان بوشهر گفت: برنامه‌های دهه فجر متناسب با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سلمان بحرانی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های دهه فجر در بوشهر با تاکید بر لزوم شادبرگزار شدن برنامه‌های دهه فجر امسال، اظهار داشت: مناسبت‌هایی جون میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و آغاز هفته وحدت می‌توانند آغاز خوبی برای دهه فجر باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر امسال، بیان داشت: برخی برنامه‌ها برای عموم مردم طراحی شده و اجرا می‌شوند و و برنامه‌هایی نیز در قالب جنگ‌های شادی و برنامه‌هایی ویژه کودکان خانواده‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام بحرانی به اشاره به زمان اغاز برنامه‌های ویژه دهه فجر در استان بوشهر، اذعان داشت: برنامه‌های متنوع این ایام از شب میلاد پیامبر اعظم (ص) تا پایان 22 بهمن به مدت 14 روز برگزار می شوند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: تدابیری اندیشده شده تا برنامه‌های ایام الله دهه فجر متناسب با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار شوند.

وی از پخش زنده برنامه‌های دهه فجر از صدا و سیمای مرکز بوشهر خبر داد و افزود: ویژه برنامه جنگ فجر انقلاب اسلامی در دهه فجر از سیمای مرکز بوشهر به صورت زنده پخش خواهد شد.

حجت‌الاسلام بحرانی در ادامه اضافه کرد: امنیت در مکان‌‌های برگزاری مراسم بویژه مکان‌های عمومی باید حفظ شود و  هر دستگاه اجرایی می‌تواند در قالب این برنامه‌ها خدمات و عملکرد دستگاه خود را به مردم ارائه کند.

وی از برگزاری همه این برنامه‌ها در ایام الله مبارکه فجر در شهرستان‌ها با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: افتتاح و بهره برداری از پروژه‌ها نیز به مناسبت این ایام توسط صدا و سیما پوشش داده می‌شود.

رسالت خطیر ما روشنگری جوانان نسل سوم و چهارم است

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر نیز در این نشست با اظهار امیدواری از همکاری و هماهنگی ارگان‌های دولتی و مشارکت‌های مردمی در برگزاری این مراسم‌ها اظهار داشت: به یاری خداوند بتوانیم تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی را در این ایام مرور کرده و آن را برای همیشه در اذهان زنده نگه داریم.

علی موذنی افزود: ایران اسلامی طی 8 سال دوران با عظمت دفاع مقدس با تقدیم فرزندان این مرز و بوم خود را بیمه کرد و اکنون در این برهه حساس با توجه به هجمه‌های دشمنان در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با برپایی با شکوه مراسمات این ایام دشمنان را مایوس و نا امید خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: حضور حداکثری مردم و شرکت در راهپیمایی‌ها و به دنبال آن  انتخابات پیش رو نشان از این است که ملت ما برای پاسداری از ارزش‌های این نظام از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

موذنی با تاکید بر برنامه ریزی و ایجاد زمینه برگزاری برنامه‌های شاد و مفرح ایام الله مبارکه فجر تصریح کرد: از آنجایی که جوانان امروز سکان مدیریت کشور را در آینده بدست خواهند گرفت لذا رسالت خطیر ما روشنگری جوانان نسل سوم و چهارم است که خاطره‌ای از دوران شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی ندارند.

کد مطلب 1797392

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