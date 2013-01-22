به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سلمان بحرانی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی برنامههای دهه فجر در بوشهر با تاکید بر لزوم شادبرگزار شدن برنامههای دهه فجر امسال، اظهار داشت: مناسبتهایی جون میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و آغاز هفته وحدت میتوانند آغاز خوبی برای دهه فجر باشند.
وی با اشاره به برنامههای دهه فجر امسال، بیان داشت: برخی برنامهها برای عموم مردم طراحی شده و اجرا میشوند و و برنامههایی نیز در قالب جنگهای شادی و برنامههایی ویژه کودکان خانوادههای دستگاهها و نهادهای اجرایی استان اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام بحرانی به اشاره به زمان اغاز برنامههای ویژه دهه فجر در استان بوشهر، اذعان داشت: برنامههای متنوع این ایام از شب میلاد پیامبر اعظم (ص) تا پایان 22 بهمن به مدت 14 روز برگزار می شوند.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: تدابیری اندیشده شده تا برنامههای ایام الله دهه فجر متناسب با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار شوند.
وی از پخش زنده برنامههای دهه فجر از صدا و سیمای مرکز بوشهر خبر داد و افزود: ویژه برنامه جنگ فجر انقلاب اسلامی در دهه فجر از سیمای مرکز بوشهر به صورت زنده پخش خواهد شد.
حجتالاسلام بحرانی در ادامه اضافه کرد: امنیت در مکانهای برگزاری مراسم بویژه مکانهای عمومی باید حفظ شود و هر دستگاه اجرایی میتواند در قالب این برنامهها خدمات و عملکرد دستگاه خود را به مردم ارائه کند.
وی از برگزاری همه این برنامهها در ایام الله مبارکه فجر در شهرستانها با همکاری فرمانداریها و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: افتتاح و بهره برداری از پروژهها نیز به مناسبت این ایام توسط صدا و سیما پوشش داده میشود.
رسالت خطیر ما روشنگری جوانان نسل سوم و چهارم است
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر نیز در این نشست با اظهار امیدواری از همکاری و هماهنگی ارگانهای دولتی و مشارکتهای مردمی در برگزاری این مراسمها اظهار داشت: به یاری خداوند بتوانیم تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی را در این ایام مرور کرده و آن را برای همیشه در اذهان زنده نگه داریم.
علی موذنی افزود: ایران اسلامی طی 8 سال دوران با عظمت دفاع مقدس با تقدیم فرزندان این مرز و بوم خود را بیمه کرد و اکنون در این برهه حساس با توجه به هجمههای دشمنان در حوزههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با برپایی با شکوه مراسمات این ایام دشمنان را مایوس و نا امید خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: حضور حداکثری مردم و شرکت در راهپیماییها و به دنبال آن انتخابات پیش رو نشان از این است که ملت ما برای پاسداری از ارزشهای این نظام از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
موذنی با تاکید بر برنامه ریزی و ایجاد زمینه برگزاری برنامههای شاد و مفرح ایام الله مبارکه فجر تصریح کرد: از آنجایی که جوانان امروز سکان مدیریت کشور را در آینده بدست خواهند گرفت لذا رسالت خطیر ما روشنگری جوانان نسل سوم و چهارم است که خاطرهای از دوران شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی ندارند.
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