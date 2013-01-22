  1. حوزه و دانشگاه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

رئیس صندوق رفاه؛

عدم افزایش اجاره بهای خوابگاه در نیمسال دوم/ 60 هزار متقاضی بدون خوابگاه

عدم افزایش اجاره بهای خوابگاه در نیمسال دوم/ 60 هزار متقاضی بدون خوابگاه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هزینه اجاره بهای خوابگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، افزایشی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان کوچک‌سرایی افزود: هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی همانند نیم‌سال اول تحصیلی 92-91 محاسبه می‌شود.

وی تصریح کرد:در حال حاضر 300 هزار دانشجو متقاضی دریافت خوابگاه در دانشگاه‌های دولتی حضور دارند که از این میان 217 هزار دانشجو تحت پوشش خوابگاه‌های دولتی و 20 هزار دانشجو در قالب خوابگاه‌های غیردولتی و استیجاری تحت نظارت صندوق رفاه قرار دارند.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآورشد:  از300 هزار دانشجوی متقاضی دریافت خوابگاه، حدود 60 هزار دانشجو متقاضی خوابگاه وجود دارند که دانشگاه نمی‌تواند آنها را تحت پوشش قرار دهد و خودشان اقدام به تامین محل اسکان کرده‌اند، اما صندوق درصدد نظام‌مند کردن این دسته از دانشجویان است.
کد مطلب 1797393

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