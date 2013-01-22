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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

کاهش 3.6درصدی تصادفات جاده ای/ وجود 140 نقطه حادثه خیز

کاهش 3.6درصدی تصادفات جاده ای/ وجود 140 نقطه حادثه خیز

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 3.6 درصدی تصادفات در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سرهنگ منوچهر سیاهپور به خبرنگار مهر گفت: از مجموع 110 تصادف به وقوع پیوسته در سال جاری در این استان، 70 مورد منجر به فوت، 321 مورد منجر به جرح و 719 تصادف منجر به خسارت شده است.

وی افزود: علت وقوع بیشتر تصادفات ناشی از عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت غیرمجاز بوده است.

سیاهپور بیشترین آمار تصادفات را مربوط به خودروی سواری با 60 درصد و وانت و موتورسیکلت با 40 درصد عنوان کرد.

وی اظهار داشت: 89 نفر متوفیان درتصادفات در صحنه و 108 نیز در بیمارستان جان داده اند.

فرمانده پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هم‌اکنون 140نقطه حادثه‌خیز در محورهای کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است.

وی افزود: تاکنون 51 درصد از این نقاط حذف شده اند و تا پایان سال آینده، 90 درصد از این نقاط به طور کلی حذف خواهند شد.

سیاهپور محور مواصلاتی یاسوج به اصفهان را با 15.8 درصد حادثه خیز ترین محور استان عنوان کرد و گفت: محور یاسوج به بابامیدان با14.15 و محور گچساران به نورآباد 7.6 درصد از دیگر محورهای حادثه خیز این استان هستند.

کد مطلب 1797397

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