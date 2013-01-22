به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی احداث خط آهن تهران - همدان در حوزه زرندیه صبح روز سه شنبه در این مراسم گفت: راه آهن محدوده این شهرستان از پرندک آغاز و تا سلیجرد ساوه به طول 53 کیلومتر ادامه دارد.



سعید اکبر زاده اعتبار این پروژه را 270 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: راه‌ آهن تهران - همدان 267 کیلومتر طول دارد که در قالب پنج قطعه از سال 87 تاکنون در حال ساخت است.

وی ادامه داد: خط آهن تهران - همدان از تهران آغاز و سپس به پرندک، ساوه، همدان و در نهایت به قروه و سنندج در استان کردستان منتهی می شود.

اکبرزاده با تاکید بر اینکه این پروژه از طرح های مهر ماندگار است تصریح کرد: سه ایستگاه برای خط آهن حوزه زرندیه در شهرهای پرندک، مامونیه و رودشور پیش بینی شده است.



وی با اشاره به اینکه این ریل گذاری نقش اساسی در توسعه استان های غربی کشور و ارتباط با عراق دارد افزود: با احداث و تکمیل این خط ‌آهن، کریدور ریلی شرقی - غربی کشور برقرار و امکان ترانزیت بار و مسافر در این محور فراهم خواهد شد.

همچنین 85 کیلومتر از آزادراه ساوه - همدان صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور رییس‌جمهور افتتاح شد.



این آزادراه از 25 کیلومتری ساوه شروع می‌شود و در کیلومتر 175 در منطقه کوریجان همدان به اتمام می‌رسد و در آینده نیز به سمت کرمان، قصر شیرین و کربلا ادامه مسیر خواهد داد.



ریل گذاری راه آهن تهران - همدان نیز در قطعه زرندیه با حضور معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های کشور، مدیرکل روسازی راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون عمرانی استانداری استان مرکزی، فرماندار زرندیه و جمعی از مسوولان استانی و محلی انجام شد.



محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری صبح امروز به منظور بهره برداری از طرح توسعه فرودگاه همدان، بخشی از آزاد راه ساوه - همدان و 19 هزار واحد مسکونی مهر به همدان سفر کرده است و آغاز ریل گذاری بخش زرندیه از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد.