به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی - بصیرتی بانوی فضیلت حضرت خدیجه (س)، صبح امروز سه شنبه سوم بهمن ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار شد.

سیدمحمد حسینی در سخنانی در این برنامه اظهار داشت: در مقابل هجمه‌هایی که به پیامبر اسلام (ص) صورت می‌گیرد لازم است ما هم ایشان را بیشتر معرفی کنیم.

وزیر ارشاد، حضرت خدیجه را از شخصیت‌های تاثیرگذار در زندگی پیامبر (ص) دانست و تاکید کرد: ایشان از جمله شخصیت‌هایی است که همه مورخان و محققان اذعان دارند که اولین زن مسلمان و اولین زنی است که به دین و رسالت پیامبر ایمان آورد.

حسینی افزود: حضرت خدیجه (س) ترسی از گرویدن به اسلام نداشت، بلکه برای آن انتظار می‌کشید.

وی گفت: حضرت خدیجه (س) خود پیامبر را پیش‌تر برای کار بازرگانی انتخاب کرده بود و پیامبر (ص) را همراه کاروانی از بازرگانان برای امر بازرگانی اعزام کرده بود. وقتی هم رسالت اعلام می‌شود، انگار ایشان منتظر چنین لحظه‌ای بوده‌اند و بلافاصله به دین اسلام می‌گروند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: اسلام آوردن حضرت خدیجه (س) به پیامبر (ص) و دین او برایش بی‌هزینه نبود. او ثروت خود را در راه ترویج باورهای اسلامی و پیامبر (ص) گذاشت.

حسینی، ازدواج حضرت خدیجه (س) و پیامبر (ص) را کاری سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: در عصر جاهلیت پذیرش ازدواج دختری از یک خانواده متمول با فردی کم‌بضاعت کار آسانی نبود و هنوز هم نیست به همین خاطر عده‌ای او را سرزنش می‌کردند و مورد شماتت و ملامت قرار دادند، اما چون کمالات حضرت را می‌دید با او ازدواج کرد و این در حالی است که بسیاری از اشراف و بزرگان مکه خواهان ازدواج با او بودند.

وی افزود: شخصیتی که دارای چنین مرتبت و مکانی بود به وضعی می‌رسد که در شعب ابوطالب 3 سال مشکلات و بحران‌ها را متحمل می‌شود.

وزیر ارشاد در ادامه سخنانش ابوطالب را حامی سیاسی و خدیجه را حامی اقتصادی پیامبر (ص) توصیف کرد و یادآور شد: به نظر من در مورد حضرت ابی طالب جفا شده و جا دارد همه نویسندگان، هنرمندان و شاعران در مورد این قبیل شخصیت‌ها آثار ارزشمندی خلق کنند.

حسینی همچنین با اشاره به آماده شدن فیلمنامه‌ای درباره حضرت خدیجه در بنیاد سینمایی فارابی ابراز امیدواری کرد: این فیلمنامه هرچه سریع‌تر به فیلم تبدیل شود تا گام جدی برای شناساندن این بانوی بزرگ به ایران و جهان برداشته شود.

وی همچنین گفت: پیامبر (ص)، حضرت خدیجه (س) را در کنار آسیه، مریم و فاطمه یکی از 4 بانوی برتر می‌دانستند و باید برای ما هم روشن شود اگر رفتار کریمانه پیامبر و رفتار بزرگ منشانه حضرت خدیجه (س) نبود، مردم آن عصر حجاز دست از تعصبات جاهلی برنمی‌داشتند و اینگونه به اسلام نمی‌گرویدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: خداوند این افتخار را به حضرت خدیجه (س) داد که از پیامبر اکرم (ص) فرزندی داشته باشد.

حسینی در پایان سخنانش، برپایی جشنواره‌هایی از قبیل جشنواره فرهنگی - بصیرتی بانوی فضیلت حضرت خدیجه (س) را یک گام مقدماتی برای معرفی الگو به زنان عصر حاضر عنوان کرد.