تظاهرات ترک ها در اعتراض به استقرار موشک های پاتریوت به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، همزمان با ورود یک کشتی هلندی حامل بخشی هایی از ایستگاه پرتاب موشک زمین به هوای پاتریوت به شهر بندری اسکندرون از سوی هلند، مردم ترکیه در اعتراض به استقرار موشک های پاتریوت ناتو در خاک این کشور تظاهرات کردند.

معترضین همچنین شعارهایی را در اعتراض به دخالت غربیها در منطقه و درخواست ترکیه از ناتو برای حمایت نظامی به بهانه مقابله با تهدیدات احتمالی سوری، سر دادند.

پلیس ضد شورش همچنین از بازداشت شماری از معترضین خبر داد اما به شمار افراد دستگیر شده اشاره نکرد.