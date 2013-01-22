رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان مهمترین اولویت ستاد تسهیل است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نخعی صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک ‌های صنعتی استان و سومین ستاد تسهیل در سال 91 اظهار داشت: با توجه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان رفع شود.

وی از مجموعه مدیران بانک ها که همگام و همراه با تولید استان و در راستای توسعه سیستان و بلوچستان گام های موثری برداشتند، قدردانی کرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات 16 واحد صنعتی مشکل دار استان تصمیم گیری شد.

در این جلسه مدیران بانک های ملی و صنعت و معدن و تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی نیز حضور داشتند.