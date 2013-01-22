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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

نخعی:

رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان مهمترین اولویت ستاد تسهیل است

رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان مهمترین اولویت ستاد تسهیل است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ ریزی و اشتغال استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مهمترین هدف کارگروه استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک ‌های صنعتی، رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نخعی صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک ‌های صنعتی استان و سومین ستاد تسهیل در سال 91 اظهار داشت: با توجه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان رفع شود.

وی از مجموعه مدیران بانک ها که همگام و همراه با تولید استان و در راستای توسعه سیستان و بلوچستان گام های موثری برداشتند، قدردانی کرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات 16 واحد صنعتی مشکل دار استان تصمیم گیری شد.

در این جلسه مدیران بانک های ملی و صنعت و معدن و تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1797402

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