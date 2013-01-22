  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

وزارت دفاع انگلیس هزاران نظامی خود را اخراج می کند

وزارت دفاع انگلیس هزاران نظامی خود را اخراج می کند

وزارت دفاع انگلیس از اخراج حدود 5 هزار نفر از نظامیان خود در پی کاهش شدید بودجه دفاعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش خبری سایت خبری یاهو، وزارت دفاع انگلیس امروز سه شنبه پس از کاهش شمار نظامیان نیروی دریایی و هوایی اعلام کرد که در راستای طرح تعدیل 20 هزار نفر از نظامیان، حدود 5 هزار نفر از نظامیان خود را اخراج کرده و تصمیم نهایی تا ژوئن گرفته می شود.

بر اساس این گزارش اجرای این طرح که همزمان با کاهش شدید بودجه وزارت دفاع انگلیس صورت می گیرد، شامل نظامیان حاضر در افغانستان نمی شود. 

دولت انگلیس که در پی کناره گیری داوطلبانه سربازان انگلیسی است، سربازانی را که شش ماه آتی به افغانستان اعزام می شوند و اخیرا از ماموریت بازگشته اند، را اخراج نمی کند.

کد مطلب 1797403

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