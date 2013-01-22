خانواده های شهدا سرمایه اصلی نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد واحدی در دیدار با خانواده های شهیدان عبوری، سروی و مرادیان به رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدا در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود : موجودیت انقلاب اسلامی مدیون فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آنها است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) با آشنایی عمیق به مکتب اسلام و با پشتیبانی مردم بویژه خانواده های شهدا، این مملکت را به درجه و مقامی رسانده که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند فکر تجاوز و غلبه بر این نظام را داشته باشد.

واحدی گفت: ایران مدیون خون شهداست و افتخار می‌کنیم که در سایه این عزیزان راهشان را تا آخر ادامه دهیم.

الزام نصب صندوق فروشگاهی برای ده رشته صنفی

رئیس اداره اصناف و تشکلهای سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی و با هدف شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات در ارزش افزوده مقرر شد وزات صنعت،معدن و تجارت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش کند.

نصرالله نصیری با اشاره به اطلاع رسانی لازم و جلسات توجیهی برگزاری شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی در خصوص این طرح گفت: سازمان امور مالیاتی معادل هزینه ای که نصب صندوق های فروشگاهی دارد را از مالیات پیش بینی شده واحدها کسر خواهد کرد.

وی با اشاره به عمده ترین گروه های کالایی مشمول این طرح گفت: صرافی ها،طلا فروشان، لوازم خانگی، داروخانه ها باید نسبت به استفاده از سامانه صندوق فروشی بازاریان دارای نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش اقدام کنند.

نمایش سنگی از آسمان به روی صحنه می رود



سنگی از آسمان به کارگردانی مصطفی اژدرپور و نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری، پنجشنبه در سالن حوزه هنری مازندران به روی صحنه می رود.



این نمایش که منتخب نخستین جشنواره ملی تئاتر آیات قرآنی در استان گلستان بوده، دارای درون مایه قرآنی است.



سنگی از آسمان، کاری از گروه تئاتر افرا وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری بوده و با بازی محمد جواد رحمانی، اسماعیل عظیمی، محمد ابراهیمیان و مصطفی اژدرپور اجرا می‌ شود.

تشکیل 30 پرونده قضایی



فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران گفت: 30 پرونده قضایی برای متصرفان و تخریب کنندگان اراضی جنگلی و مرتعی این منطقه در 9 ماهه امسال تشکیل شد.



سرهنگ یوسف‌علی ادیب افزود: این متخلفان در مجموع بیش از 77 هزار متر مربع از زمین‌های جنگلی و حدود 29 هزار متر مربع از مراتع غرب مازندران را تصرف و تخریب کرده بودند.

وی گفت: این اقدام در چارچوب ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 690 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است.