معاون هزینه اقتصاد و دارایی استان و رئیس خزانه معین کردستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان گفت: خزانه می تواند با گسترش نظم مالی و اصلاح رفتارهای مالی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.

حسین دهقانی اظهار داشت: اقتصاد کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و الگوی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ارائه کرد راهبرد ماست.

وی به بیان اصول اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: رهایی از اتکای کشور به درآمدهای نفتی یکی از اصول است که انتظار می رود از طریق تحول و اصلاح نظام مالیاتی این امر محقق شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان بیان کرد: هرچند به موجب قانون وصول درآمدهای عمومی کشور از جمله درآمدهای مالیاتی بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است اما نقش خزانه داری کل کشور و به تبع آن خزانه معین استان، ذیحسابان و مدیران مالی در این راستا تعین کننده است.

دهقانی یادآور شد: یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی مصرف بهینه اعتبارات و امکاناتی است که در اختیار دستگاه های دولتی است.

وی ادامه داد: ذیحسابان و مدیران مالی می توانند با اولویت بندی و مشاورهبه روسای دستگاه های اجرایی در راستای صرفه جویی اقدام کنند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان گفت: خزانه داری می تواند با گسترش نظم مالی و اصلاح رفتارهای مالی در این راستا نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

دهقانی اظهار داشت: مدیران مالی باید نگاه سیستمی داشته باشند تا بتوانند با دیدن تمامی اجزا و عناصر در کنار هم مدیریت مالی قوی را در حیطه کاری خودشان پیاده کنند و فقط به بحث های مالی از یک جنبه و به طور مجزا نگاه نکنند.

وی افزود: مدیریت سازمان از معاون هزینه سازمان مطالباتی دارد که رعایت کرامت انسانی و آموزه های اخلاقی در برخورد با ارباب رجوع و عمل به فضایل اخلاقی که در دین مبین اسلام بیان شده است اولویت دارد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان تخصص گرایی و توانمند کردن منابع انسانی را از دیگر خواسته های مدیریت سازمان، معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان برشمرد و بیان کرد: با توجه به اینکه سرمایه انسانی بالاترین سرمایه در هر دستگاهی است که باید به سرمایه انسانی توجه ویژه ایی داشته باشیم.

دهقانی از زحمات محسن حق شناس معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: انتظار می رود اسماعیل سلیمانی بتواند با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از تجربیات دیگران در راستای خدمت به نظام گام های موثری بر دارد.