به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در شانزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت با اشاره به برنامه های کشور در خصوص مرجعیت علمی دنیا افزود: برای رسیدن به جایگاه مرجعیت علمی در دنیا نیاز به زیرساخت هایی است که ایجاد قطب های علمی یکی از این زیرساخت ها محسوب می شود علاوه بر این بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در کنار پژوهشگاههای مستقل اقدام به ایجاد پژوهشگاه دانشگاهی کردیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه ندانستن راهکارها و نداشتن سازمان ها و نهادها مشکل ما در زمینه عدم ارتباط دانشگاه و صنعت نیست، اظهار داشت: بلکه محقق نکردن یافته های فکری در فعالیت های صنعتی از مشکلات ما در این خصوص است. همچنین در صورتی که صندوق نوآوری و شکوفایی و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شد در این زمینه وضع ما متفاوت تر از امروز بود.

وی با اشاره به تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: با این تغییر نام در صدد هستیم تا دانشگاهها در حوزه پژوهش، انتقال فناوری، رفع نیازهای کشور و انجام پروژه های تقاضا محور به صورت موثرتری وارد شوند.

مهدی نژاد با اشاره به اقدامات وزارت علوم و در راس آن شورای عطف در خصوص ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: در این راستا تغییر آیین نامه های فرصت مطالعاتی و ارتقا بر اساس ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت انجام شده است.

وی راه اندازی دوره های دکتری پژوهش محور از سال گذشته را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در این زمینه ذکر کرد و یادآور شد: در این طرح در تلاش هستیم تا علاوه بر تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی سطح ارتباط دانشگاه و صنعت را ارتقا دهیم.

راه اندازی 8 پژوهشگاه دانشگاهی

مهدی نژاد ایجاد 8 پژوهشگاه دانشگاهی را از دیگر زمینه های فعالیت این وزارتخانه نام برد و ادامه داد: شورای عالی عطف نیز پس از یک دوره توقف، فعالیت خود را در دولت دهم آغاز کرده است و جلسه یازدهم آن نیز به زودی برگزار خواهد شد.

تصویب 38 طرح کلان ملی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصویب 38 طرح کلان ملی، ابلاغ سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری و امضای قراردادهای دوجانبه و چند جانبه با وزارتخانه های دفاع، صنایع ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین با سازمان محیط زیست را از اقدامات مهم این شورا در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت نام برد و اضافه کرد: مبلغ 250 میلیارد تومان ظرف سه سال از منابع وزارت علوم برای اجرای طرح های کلان ملی صرف شده است که عمده این طرح ها با همکاری بخش های خصوصی و صنایع اجرایی می شود.

دبیر شورای عالی عطف با اشاره به پیگیری های این وزارتخانه برای تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: آیین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده است که چند گامی برای اجرای آن باقی مانده که اگر برخی ها اجازه دهند آیین نامه آن نیز اجرایی خواهد شد.

وی ایجاد 120 مرکز رشد، اجرای قانون یک درصد و ایجاد فن بازار جمهوری اسلامی ایران را از دیگر اقدامات وزارتخانه در این حوزه ذکر کرد و گفت: علاوه بر این اقدامات کارگروهی در مجلس شورای اسلامی با حضور دبیر هیات رئیسه ایجاد شده است که تصمیماتی در خصوص بیمه و مالیات در فعالیت های پژوهشی اخذ شده است.

معافیت بیمه در فعالیت های پژوهشی

مهدی نژاد با اشاره به جزئیات این مصوبات یادآور شد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است معافیت بیمه در فعالیت های پژوهشی ایجاد شود که با ابلاغ این مصوبه 16 درصد حجم قراردادها که شامل بیمه و مالیات نیز می شود کسر خواهد شد.

به گفته وی این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد.

معاون پژوهش وزارت علوم با اشاره به اثرات برگزاری این کنگره در ایجاد بستر مناسب برای ارتباط دانشگاه و صنعت خاطر نشان کرد: این کنگره هر چند که در فرهنگ سازی، تبادل اطلاعات و تجربیات و تحکیم پیوندها موثر است ولی باید در شیوه برگزاری آن نیز تجدید نظر شود.