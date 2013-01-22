عدالت از نگاه 75 کاریکاتوریست‌ ایرانی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مقالات پنجمین جشنواره تجسمی فجر با موضوع بررسی تحولات هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی برگزار می شود که با پایان مهلت ارسال آثار 37 مقاله به دبیرخانه رسید.



هیات انتخاب و داوری بخش مقالات متشکل از عبدالمجید حسینی راد، خشایار قاضی زاده و محمد خزایی پس از بررسی 37 چکیده مقاله رسیده در مرحله اول 23 مقاله را انتخاب کردند.



پس از بررسی اصل مقالات در مرحله دوم، مقاله های منتخب و برگزیده معرفی منتشر می‌شوند.



با توجه به اینکه مقالات برگزیده دوره های قبل جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منتشر نشده است، در پنجمین جشنواره تجسمی فجر کتاب مقالات برگزیده پنج دوره منتشر خواهد شد.



عدالت از نگاه کاریکاتوریست‌های ایران و جهان درجشنواره فجر

119 کاریکاتور با موضوع عدالت از 75 کاریکاتوریست ایران و جهان در پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به نمایش گذاشته می شود.

بهمن عبدی دبیر بخش کاریکاتور جشنواره فجر با اعلام این خبر گفت: هیات انتخاب و داوری کاریکاتور متشکل از کامبیز درم‌بخش، غلامعلی لطیفی، جواد علیزاده، مسعود شجاعی طباطبایی و محمد حسین نیرومند پس از ارزیابی آثار ازمیان 736 اثر ، 119 کاریکاتور را برای جشنواره پذیرفت.



عبدی افزود: آثار پذیرفته شده از 75 هنرمند است که 29 نفر هنرمندان از 19 کشور خارجی هستند و 46 کاریکاتوریست ایرانی هستند، 45 کاریکاتور از کاریکاتوریست های کشورهای اندونزی، آذرباایجان، اوکراین، ازبکستان، بلژیک، برزی ، بلغارستان ، ترکیه، پرتغال، گرجستان، رومانی، روسیه، صربستان، فرانسه، کوبا، مکزیک، قبرس، آنتیگوا وعراق در کنار 74 اثر از کاریکاتوریست های ایرانی با موضوع عدالت در جشنواره به نمایش گذاشته می شود.



پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه‌سازی، پوستر، کاریکاتور، عکاسی و تصویرسازی 14 بهمن تا 12 اسفندماه برگزار می‌شود.