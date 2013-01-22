مطالعات احداث سد زیر زمینی برای تامین آب دام عشایر انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از صدور یک هزار و 140 فقره پروانه تاسیس صنایع کشاورزی خبر داد و افزود:پیش بینی می‌شود که با راه اندازی این واحدها 4.1میلیون تن فرآوری محصولات انجام شود.

اسماعیل نامنی اظهارکرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و دامی را فراهم کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی دارد.

وی درباره حوزه فعالیت صنایع کشاورزی گفت: فر آوری پسته، بسته بندی خشکبار، فرآورده‌ای لبنی، بسته بندی سبزیجات، سردخانه ، درجه بندی و بسته بندی میوه‌، خوراک دام و طیور، کود آلی از جمله صنایع کشاورزی است.

وی با اشاره به فعالیت واحد صدور پروانه مدیریت صنایع کشاورزی افزود: از ابتدای سال یک هزار و 140 فقره جواز تاسیس صادر شده که پیش بینی اشتغال آن 15 هزار نفر است.

وی افزود: مدیریت صنایع کشاورزی در 9 ماهه اول سال 91 تعداد 47 فقره پروانه بهره برداری صادر کرده که با ایجاد این واحدها 575 نفر اشتغال جدید ایجاد کرده است.

مطالعات احداث سد زیرزمینی برای تامین آب دام عشایر

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: به منظور تامین آب دام‌های عشایری در کلات، درگز و کاشمر آغاز مطالعات احداث سد زیر زمینی در استان آغاز شده است.

محمد رضوی اظهارکرد: احداث سد و تجهیز سد زیرزمینی سنگانه کلات به عنوان پایلوت تحقیقاتی استحصال آب برای مصارف شرب دام را در دستور کار داریم و هدف از اجرای این طرح تامین آب شرب دام عشایر منطقه کلات ، کاشمر و درگز است.

وی ادامه داد: احداث سد و تجهیز سد زیرزمینی سنگانه کلات به عنوان پایلوت تحقیقاتی استحصال آب برای مصارف شرب دام تامین آب شرب دام عشایر منطقه اولین پروژه این طرح بشمار می‌رود و مشخصات فنی این سد زیرزمینی، طول تاج 50 متر و عمق متوسط نیز 10 متر است.

رضوی آب استحصالی از این سد را 6 هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود: حجم مورد نیاز آب دامداری در مناطق عشایری 4 هزار متر‌مکعب بوده و بخشی از ظرفیت این سد برای توسعه دامداری مناطق عشایری در نظر گرفته شده است.