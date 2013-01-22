کنسرت "سراسر مه" با آواز معتمدی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی "سروشان" که قرار بود در کنسرت خود قطعات آلبوم جدید خود را با عنوان "سراسرمه" اجرا کند به دلیل گرفتن مجوز در روزهای نزدیک به اجرا، کنسرت خود را لغو و به تاریخ دیگری موکول کرد.

امیرعلی بشارتی مدیر برگزاری این کنسرت گفت: ما از اوایل دی ماه مراحل انجام مجوز را برای این کنسرت طی کرده بودیم اما متاسفانه به دلیل عدم حضور آقای میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی در این مدت، مجوز اجرا بسیار دیر و چند روز مانده به زمان اجرا صادر شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که آماده شدن برای کنسرت آن هم چند روز مانده به اجرا بسیار مشکل خواهد بود و از نظر اطلاع‌رسانی و فروش بلیت نیز با مشکلاتی روبرو می شدیم زمان برگزاری کنسرت را به تاریخ دیگری موکول کردیم.

گروه موسیقی سروشان به زودی آلبوم جدید خود را با عنوان "سراسر مه" با اشعاری از نادر نادرپور، علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، مهدی اخوان ثالث، شهریار و شاملو توسط شرکت فرهنگی هنری هنر پارسه روانه بازار موسیقی خواهد کرد.