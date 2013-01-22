49 میلیارد ریال سهام در تالار بورس خراسان جنوبی معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هریوندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در دی ماه سال جاری 16 میلیون و 101 هزار و 877 سهم به ارزش 49 میلیارد ریال در تالار بورس استان معامله شده است.

وی با اشاره به رشد 123 درصدی معاملات تالار بورس استان در دی ماه عنوان کرد: مجموع معاملات تالار بورس استان تا پایان دی ماه به 313 میلیارد ریال رسیده است.

وی تصریح کرد: 54 درصد معاملات مربوط به خرید سهام و 46 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

هریوندی عنوان کرد: مجموع کدهای معاملاتی جدید از ابتدای سال تا کنون به عدد 255 رسید که سهم دی ماه 43 کد معاملاتی بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به رشد چشمگیر آمار معاملات تالار بورس در استان کارگزاری سهام گستران شرق به عنوان سومین کارگزاری تالار از دی ماه شروع به فعالیت و خدمت رسانی به همشهریان کرده است.

مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و 308 نفر ساعت کلاس آموزشی به صورت رایگان در تالار بورس استان برگزار شده که این کلاسها هم اکنون نیز در حال برگزاری است.

به گفته وی طی دی ماه شاخص کل بازار بورس کشور دو هزار و 139 واحد افزایش داشته است.