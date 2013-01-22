یخچالی با سیستم عامل اندروید/ یادآوری تاریخ انقضای غذا و فهرست خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، یخچال فریزر مدل T9000 که توسط شرکت سامسونگ ارائه شده دارای صفحه لمسی 10 اینچی قابلیت اتصال به WiFi است و دربرگیرنده برنامه ای اجرایی چون Epicurious برای دستورات غذایی و Evernote برای یادداشت برداری است.

وارنر دوئل نایب رئیس بخش لوازم خانگی سامسونگ کانادا گفت: یخچال، قطب آشپزخانه و خانواده است و اکنون یک نقطه دسترسی دیگر بدون اینکه کاربر مجبور باشد تبلت یا تلفن هوشمند خود را همواره نزدیک آشپزخانه نگاه دارد فراهم شده است.

صفحه نمایش یخچال فریزر مدل T9000 سامسونگ این امکان را برای کاربر فراهم می کند که در جریان آخرین اخبار و وضعیت هوا قرار گیرد و همچنین یادداشتهای دست نویس تقویم را با تقویم گوگل ادغام کرده و چون یک قاب عکس دیجیتال نیز عمل می کند.

فهرست خرید را می توان از طریق برنامه Evernote فراهم کرد، این برنامه با تلفنهای هوشمند قابل همزمان سازی است تا کاربر هنگامی که خارج از منزل درحال خرید است از محتوای یخچال خود آگاه باشد.

دستورات غذایی را نیز می توان از طریق برنامه Epicurious به دست آورد، با این برنامه می توانید به یخچال بگویید، این مواد غذایی را دارم، چه غذاهایی را می توانم با استفاده از همین مواد درست کنم، در همین لحظه شما فهرستی از دستورات غذایی که می توانید با این مواد تهیه کنید، مشاهده خواهید کرد.

برای افرادی که با حفظ کردن تاریخ انقضای مواد مختلف یخچال مشکل دارند، این یخچال یک برنامه اجرایی درنظر گرفته است.

این یخچال با سیستم عامل اندروید ارائه شده اما نصب سایر برنامه های اجرایی اندروید روی آن امکان پذیر نیست. یخچال T9000 فصل بهار سال آتی با قیمت 3999 دلار وارد بازار فروش جهانی می شود.