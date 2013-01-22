آغاز به کار صندوق نوآوری تا پایان سال/ ایجاد 66 کانون دانش و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی سیدی در شانزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت با تاکید بر اینکه صنعت به دو نیروی جدید و نوآور نیاز دارد، افزود: ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری های پیشرفته از تاکیدات مقام معظم رهبری است که برای این منظور معاونت علمی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

معاون پژوهش و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را از جمله این اقدامات ذکر کرد و اظهار داشت: در این راستا کارگروهی برای تدوین آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان در معاونت شکل گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت صنایع ادامه داد: علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی نیز می تواند در ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه نقش موثری داشته باشد که با ایجاد زیرساخت های آن امیدواریم تا پایان سال بتواند کار خود را آغاز کند.

سیدی همچنین به مزیت های ایجاد صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و اضافه کرد: سرعت و چابکی، نیاز به سرمایه کم و ایجاد اشتغال سریع از جمله مزیت های صنایع کوچک و متوسط است ولی به دلیل به کار گرفتن کارگران غیر متخصص، عدم توجه و آگاهی از بازارهای داخلی و بین المللی و همچنین اتکا به فناوری های سنتی موجب شده است که این بخش نتواند نقش موثری را در رفع نیازهای کشور ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به الگوها و مدلهای سایر کشورها برای ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت یادآور شد: در ایران نیز با ایجاد کانون های هماهنگی دانش و صنعت حمایت از پارک های علم و فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام به ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت کرده ایم به گونه ای که در حال حاضر 66 کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور ایجاد شده است.

سیدی ایجاد مراکز تحقیق و توسعه همگن میان صنایع کوچک و متوسط و دانشگاهها را از جمله راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت نام برد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، این مراکز می توانند با ارائه آموزش و مشاوره و همچنین اعطای تسهیلات مالی نقش موثری در اعتلای ارتباط میان دانشگاه، صنعت و دولت داشته باشد.