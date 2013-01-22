  1. دانشگاه و فناوری
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

معاون معاونت علمی مطرح کرد؛

آغاز به کار صندوق نوآوری تا پایان سال/ ایجاد 66 کانون دانش و صنعت

آغاز به کار صندوق نوآوری تا پایان سال/ ایجاد 66 کانون دانش و صنعت

معاون پژوهش و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به زیرساخت های لازم برای فعالیت صندوق شکوفایی و نوآوری گفت: با ایجاد این زیرساخت ها تا پایان سال جاری این صندوق کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی سیدی در شانزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت با تاکید بر اینکه صنعت به دو نیروی جدید و نوآور نیاز دارد، افزود: ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری های پیشرفته از تاکیدات مقام معظم رهبری است که برای این منظور معاونت علمی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

معاون پژوهش و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را از جمله این اقدامات ذکر کرد و اظهار داشت: در این راستا کارگروهی برای تدوین آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان در معاونت شکل گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت صنایع ادامه داد: علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی نیز می تواند در ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه نقش موثری داشته باشد که با ایجاد زیرساخت های آن امیدواریم تا پایان سال بتواند کار خود را آغاز کند.

سیدی همچنین به مزیت های ایجاد صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و اضافه کرد: سرعت و چابکی، نیاز به سرمایه کم و ایجاد اشتغال سریع از جمله مزیت های صنایع کوچک و متوسط است ولی به دلیل به کار گرفتن کارگران غیر متخصص، عدم توجه و آگاهی از بازارهای داخلی و بین المللی و همچنین اتکا به فناوری های سنتی موجب شده است که این بخش نتواند نقش موثری را در رفع نیازهای کشور ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به الگوها و مدلهای سایر کشورها برای ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت یادآور شد: در ایران نیز با ایجاد کانون های هماهنگی دانش و صنعت حمایت از پارک های علم و فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام به ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت کرده ایم به گونه ای که در حال حاضر 66 کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور ایجاد شده است.

سیدی ایجاد مراکز تحقیق و توسعه همگن میان صنایع کوچک و متوسط و دانشگاهها را از جمله راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت نام برد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، این مراکز می توانند با ارائه آموزش و مشاوره و همچنین اعطای تسهیلات مالی نقش موثری در اعتلای ارتباط میان دانشگاه، صنعت و دولت داشته باشد.

کد مطلب 1797431

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