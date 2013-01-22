ایران 500 میلیارد مترمکعب گاز از میدان مشترک با قطر برداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ظرفیت استخراج روزانه گاز ایران از پارس جنوبی با بهره برداری از 10 پروژه پالایشگاهی به 285 تا 300 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

بر این اساس در صورت راه اندازی پنج فاز جدید پارس جنوبی تا 150 روز آینده (دولت دهم) ظرفیت تولید گاز ایران از این میدان مشترک در خلیج فارس به 480 میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد که در این صورت سطح استخراج گاز ایران و قطر برابر خواهد شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می‌دهد که از ابتدای سالجاری تا دی ماه سالجاری در مجموع حدود 63 میلیارد مترمکعب گاز غنی از پارس جنوبی برداشت شده است که پیش بینی می‌شود با به پایان رسیدن تعمیرات برخی از چاه‌های دریایی این تولید تا پایان سال با افزایش بیشتری همراه شود.

از این رو از ابتدای سالجاری تا دی ماه سالجاری در مجموع 2 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب گاز از فاز یک، بیش از 14.7 میلیارد مترمکعب گاز در فاز 2 و 3، حدود 15 میلیارد و 705 میلیون مترمکعب در فاز سه و چهار گاز غنی استخراج شده است.

در این مدت حدود 18.7 میلیارد مترمکعب گاز از فاز 6 تا 8 و بیش از 11 میلیارد و 113 میلیون مترمکعب گاز غنی از فاز 9 و 10 پارس جنوبی استخراج شده است.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد که ایران از 15 سال گذشته تاکنون بیش از 430 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از پارس جنوبی استخراج کرده است که با احتساب برداشت گاز از ابتدای سالجاری تاکنون مجموع برداشت گاز ایران از این میدان مشترک به مرز 500 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد.

سال گذشته بیش از 84.7 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی تولید شد که با احتساب نفت بشکه ای 50 دلاری سال گذشته حدود 42 میلیارد دلار از محل تولید گاز طبیعی، میعانات گازی و سایر محصولات گازی تولیدی فازهای پارس جنوبی درآمد نصیب کشور شده است.

پیش بینی ها نشان می دهد که با توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز ایران از این حوزه مشترک به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.



از این رو با تحقق هدف تولید روزانه 700 تا 800 میلیون مترمکعب گاز طبیعی درآمدهای توسعه این میدان مشترک گازی هم سه برابر خواهد شد، در این صورت سالانه بیش از 120 میلیارد دلار درآمد از محل تولید گاز و محصولات گازی فازهای پارس جنوبی نصیب اقتصاد ملی خواهد شد.

به گزارش مهر، میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع مستقل گازی جهان است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهم ایران از ذخیره گاز این میدان مشترک حدود 14 تریلیون متر مکعب بوده است که این میزان حدود 50 درصد کل ذخایر گاز ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل می شود.



این میدان بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود. مساحت پارس جنوبی9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.



بر اساس برآوردهای انجام گرفته ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می دهد.