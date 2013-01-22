اطلاع رسانی مناسب‌ نقشه دشمن در ناکارآمد جلوه دادن نظام را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضوانی صبح سه شنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان، افزود: دشمن به دنبال ناکار آمد نشان دادن نظام و ایجاد یاس و نا امیدی در مردم است که باید با اطلاع رسانی مناسب با این نقشه شوم مقابله کرد.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی صحیح ،‌شفاف و خلاق از خدمات دولت، همچنین موجبات رضایت روزافزون مردم از نظام می شود.

رضوانی اصحاب رسانه را سربازان نظام در جنگ نرم دانست و اظهار داشت: افزایش روزافزون پایگاه های خبری و اطلاع رسانی در جهان و فشارهای ناشی از جنگ نرم دشمن، وظیفه رسانه های ارزشی و اسلامی را بیشتر و حساستر می کند.

معاون استاندار بر رعایت اخلاق و حفظ حریمها در رسانه ها تأکید کرد و افزود: باید با حفظ ارزش و قداست قلم، با ترور و تخریب شخصیت ها و سیاه نمایی ها مبارزه کرد.

رضوانی دهه فجر را فرصتی گرانبها برای بیان خدمات نظام دانست و گفت: با توجه محدودیت های اعتباری، دستگاه های مختلف اجرایی با هماهنگی و مشارکت همدیگر اقدام به اجرای برنامه های خود در دهه فجر کنند.

وی تصریح کرد: باید نقش و مشارکت مردم در برگزاری آیین ها و برنامه های دهه فجر بیشتر شود زیرا این انقلاب متعلق به مردم است.