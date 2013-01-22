وحدت بین شیعه و سنی در استان کرمانشاه مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری وحدت اسلامی پیش از ظهر سه شنبه در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام جواد کرمی گفت: همایش "وحدت و بیداری" به مناسبت هفته وحدت و با حضور معاون امور بین الملل حوزه های علمیه در کرمانشاه برگزار می شود.

وی با اشاره به افزایش تعداد مساجد اهل سنت پس از انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای قرن یک تا سال 1357 تنها چند مسجد اهل سنت وجود داشت اما هم اکنون 491 مسجد اهل سنت وجود دارد.

وی افزود: اعتبار اختصاص یافته برای ساخت مساجد پس از انقلاب چهار برابر شده و تا کنون 13 هزار مسجد اهل سنت در کشور ساخته شده است.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: کمک ها و مساعدت های لازم همواره به جامعه اهل سنت انجام شده و در حال حاضر حدود 120 نماز جمعه اهل سنت در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در استان کرمانشاه وحدت شیعه و سنی بی نظیر است، گفت: با وجود فعالیت های دشمنان در شبکه های مختلف ماهواره ای که در حقیقت قصدشان ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است، این اتفاق در استان کرمانشاه نیفتاده و وحدت بیشتری حاکم است.

وی افزود: در دنیا مبحث خرده فرهنگ ها هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود و جامعه استکبار برای از بین بردن فرصت ها همواره برنامه های مختلفی دارد و یکی از راهبردهای آن بحث تفرقه است که اولین قدم توسط پیر استعمار، انگلیس انجام شده است.

وی ادامه داد: در شبکه هایی که توسط برخی از جریانات سیاسی مختلف در خارج از کشور اداره می شوند، فعالیت هایی انجام می گرفت که توسط دادگاه ویژه روحانیت تعطیل شد.

کرمی گفت: در استان کرمانشاه همواره اهل سنت در تثبیت اهداف انقلاب نقش داشته و در این رابطه شاخص های فرهنگی خوبی در استان انجام گرفته و دنیا باید ببیند که شیعه و سنی در کنار هم و در راستای تثبیت ارزش های انقلاب نقش آفرینی می کنند.

وی با اشاره به جریان سقوط پاوه و نجات آن توسط نیروهای ارزشی انقلاب با کمک مردم بومی پاوه گفت: ما باید از فرصت هایی که در اختیار داریم به خوبی استفاده کنیم و مشترکات بین شیعه و سنی بیش از 95 درصد است و دشمنان همواره سعی در تفرقه افکنی بین آنان دارند و مسلمانان باید به بیداری اسلامی برای تثبیت نقش وحدت تلاش کنند.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه تفاوتی بین اهل تسنن و تشیع وجود ندارد و از جمله اقداماتی که برای آنان در سال های اخیر صورت گرفته می توان به احداث مجتمع نمونه اهل در استان کرمانشاه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: زمین احداث این مدرسه مساحتی بالغ بر 12 هکتار دارد و اعتبار اولیه آن بالغ بر یک میلیارد و 240 میلیون تومان است و این بزرگترین مجتمع فرهنگی مذهبی غرب کشور است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل تسنن استان کرمانشاه گفت: این مجتمع 40 فضای جانبی از جمله، دارالقرآن، دارالشفا، کافینت، مهدکودک، سالن اجتماعات و... دارد و نیازمند 140 میلیارد اعتبار برای تکمیل است.

حجت السلام کرمی ادامه داد: این پروژه از جمله پروژه های مصوب در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است.

وی در ادامه با اشاره به ظهور فرق مختلف در جامعه گفت: دشمنان همواره در تلاشند که به جامعه اسلامی ضربه بزنند و یکی از برنامه های آنان ایجاد فرقه های نوظهور است که تاکنون بالغ 1200 فرقه در بین کودکان و دانش آموزان ایجاد کرده اند.

وی افزود: از دیگر اقدامات ضد فرهنگی و دینی توسط دشمنان این است که روزانه750 شبه و تفکر جدید در اینترنت ایجاد می شود.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: در خنثی کردن حربه های دشمنان امام جمعه اهل تسنن پاوه (ملاقادر قادری) نقش بسزایی داشته و با آگاه سازی مردم مانع از ایجاد تفکرات غلط در بین آنان شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل تسنن استان کرمانشاه در پایان گفت: شرح وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه اهل سنت، تنها در بحث های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است و در بحث امنیتی دستگاه های مربوطه اقدامات لازم را انجام می دهند.