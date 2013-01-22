توله سگی که جو و گندم می خورد/ کارشناسان: رفتار غذایی سگ تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کارگر یکی از دامداران روستاهای دشت اکبر دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش در حال عبور در جاده روستا بودم که یک توله سگ توجه من را به خود جلب کرد و با کمی تعلل به سمت وی رفتم واحساس کردم که چند روز است غذا نخورده است و برای اینکه تلف نشود آن را به خانه آوردم.

وی اظهار داشت: توله سگ را به آغل بزغاله ها بردم که بعد از ظهر که برای دادن جو و گندم به بزغاله ها وارد آغل شدم و بعد از ریختن جو و گندم داخل آخور توله سگ هم به همراه بزغاله ها شروع به خوردن جو وگندم کرد.

این شهروند روستایی افزود: خوردن جو وگندم توسط توله سگ برایم بسیار تعجب آور بود چون من سالها گله داری می کنم و تاکنون به چنین موردی برنخوردم.

کارگر گفت: از آن زمان تاکنون غذای این توله سگ دو ماهه همراه بزغاله ها جو وگندم است.

وی اظهار داشت: این توله سگ روزانه سه وعده غذایی همراه بزغاله ها می خورد.

ایوب داربی که دارای دکترای دامپزشکی است، در این خصوص گفت: حیوانات گوشت خوار تنها گوشت مصرف نمی کنند بلکه غذای آنها ترکیبی از گوشت، استخوان و کربوهیدرات است که در غلات، گندم، جو، برنج، میوه و سبزی جات است.

وی اظهار داشت: در بعضی جاها به علت کمبود مواد غذایی وعدم دسترسی دام به مواد غذایی اصلی، رفتار وعادت غذایی این حیوانات تغییر کرده به گونه ای که در بعضی وقتها مصرف غذایی آنها به سمت غلات می رود.

دکتر دارابی افزود: نوع تغییر رفتار غذایی این توله سگ به خاطر احتیاج غذایی که داشته صورت گرفته است.

این دکتر دامپزشک گفت: نوع تغییر غذایی این توله سگ هیچ گونه مشکل برای او به وجود نمی آورد و می تواند به راحتی جو و گندم مصرف کند.

وی اظهار داشت: البته برای اینکه این توله سگ دچار سوء تغذیه نشود باید نوع رفتار غذایی آن اصلاح شود.

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گزارش از مجتبی کاور