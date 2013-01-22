10مرکز تحقیقاتی به علوم پزشکی شیرازافزوده شد/ رکود ساخت برج پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا حاتم پیش از ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری با حضو اعضای برتر جشنواره رازی اظهار داشت: جشنواره رازی از معتبرترین جشنواره های علمی است که محققان دانشگاه علوم پزشکی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی ادامه داد: در این جشنواره افراد حقیقی داخلی و خارجی،نهادهای علمی داخلی و.. شرکت می کنند که در جشنواره امسال در 10 گرایش علمی تعدادی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه های دانشیاری به بالا داوری جشنواره را به عهده داتند.

برتری دو محقق علوم پزشکی شیراز در جشنواره رازی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: امسال دو محقق دکترافشین برهان حقیقی و دکتر علیرضا امین شریفی توانستند دارای رتبه برتر این جشنواره شوند.

حاتم با تاکید بر اینکه جشنواره رازی به کاربردی بودن نتایج و قابلیت تجاری سازی آن اهمیت می دهد، گفت: انتشار و چاپ مقالات معتبر، نوآوری در طرح و کاربردی بودن آن گواهی اختراع و.. از جمله شاخص های انتخابی است.

وی ادامه داد: مرکز رشد it علوم پزشکی شیراز به عنوان مرکز برتر شناخت شده است و طبق شاخص ها امتیازات پژوهشی 40 درصد رشد داشته است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه بندی جهانیESI جزو یک درصد دانشگاههای برتر جهان است.

حاتم اضافه کرد: در گذشته سه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، شهید بهشتی و شیراز جز دانشگاهای برتر جهانی بودند که اکنون تبریز و اصفهان نیز اضاف شده اند.

وی بیان داشت: در سال 90 بیش از هزار 100 مقاله از علوم پزشکی شیراز چاپ شده که از این تعداد 60 درصد در مجلات معتبر بوده است .

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تصویب شش مرکز رشد یادآورشد: رویکرد دانشگاه به سمت ارتباط بیشتر با صنعت رفته و مراکز رشد کمک به کاربردی کردن ایده ها و قابلیت تجاری سازی آنها می کند.

حاتم عنوان کرد: در لار و گراش به کمک علوم پزشکی مرکز تحقیقات ایجاد شده و به دنبال تصویب آن در شورای گسترش هستیم.

آزمایشگاه مرکزی علوم پزشکی شیراز پوشش دهنده جوب کشور

وی گفت: آزمایشگاه مرکزی علوم پزشکی شیراز به خاطر دارا بودن تجهیزات قوی و به روز پوشش دهنده مناطق جنوب کشور است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه برج پژوهشی پتانسل زیادی برای استان دارد، تصریح کرد: ساخت برج پژوهشی که از اهداف مهرماندگار است تا آخر سال قرار بود به اتمام برسد که به دلیل کمی اعتبارات در بخش عمرانی روند بسیار کندی دارد و شاهد پایان کار آن نخواهیم بود.