کاهش 1.6 درصدی تلفات حوادث رانندگی در قم طی هشت‌ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر پزشکی‌قانونی استان قم اعلام کرد: طی هشت‌ماهه امسال، 251 نفر در حوادث رانندگی استان قم جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 255 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 1.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.



بر اساس این گزارش، از مجموع تلفات حوادث رانندگی هشت‌ماهه امسال در استان قم 194 نفر مرد و 57 نفر زن بودند.



در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در هشت‌ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 161 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 85 مورد در تصادفات درون شهری، پنج مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.



در حوادث رانندگی هشت‌ماهه امسال پنج هزار و 919 نفر ( چهار ‌هزارو 407 مرد و یکهزارو 512 زن) مصدوم شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش یافته است.



همچنین بر اساس این گزارش در آبان ماه امسال تعداد 12 نفر (10 مرد و دو زن) جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 55.6 درصد کاهش یافته است.

