  1. ورزش
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

لیگ برتر کشتی فرنگی/

دیدار معوقه صبا و پرسپولیس پنجشنبه برگزار می‌شود

دیدار معوقه صبا و پرسپولیس پنجشنبه برگزار می‌شود

دیدار معوقه از هفته نخست رقابتهای لیگ برتر گشتی فرنگی عصر پنجشنبه هفته جاری بین تیم‌های صبای قم و پرسپولیس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه که به عنوان دومین دیدار از هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس محسوب می‌شود، بعد از اذان مغرب روز پنجشنبه پنجم بهمن‌ماه به میزبانی قمی‌ها برپا خواهد شد.

برپایه این گزارش، اسامی داوران و ناظران این رقابت‌ها به شرح زیر است:
ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان
نماینده فدراسیون و رئیس هیأت کشتی استان قم: محسن حلوایی
هیأت ژوری: سید علی سید گرمرودی
داوران: محمد ربیع‌پور (مازندران)، منصور کیانی (کرمانشاه)، محمدرضا مستجیری (البرز) و اکبر نصیری (زنجان)
نماینده کمیته انضباطی: محمدرضا اورسجی

ضمنا تنها دیدار هفته نخست رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی پنجشنبه هفته گذشته بین تیم‌های فولاد ماهان سپاهان اصفهان و هیات کشتی فارس برگزار شد که میزبان اصفهانی موفق شد با نتیجه قاطع 7 بر صفر از سد میهمان خود بگذرد.

کد مطلب 1797446

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