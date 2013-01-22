ثبت 42 میلیون تردد خودرو در محورهای خراسان شمالی/ آموزش 21 هزار همیار پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی گفت: براساس آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه های تردد شمار بر خط نصب شده در محورهای استان، 42 میلیون و 977 هزار و 88 وسیله نقلیه در 28 محور استان طی 10 ماه نخست امسال تردد کردند.

سعید سبحانی اظهار داشت: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: 17 درصد این ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده و براساس این آمار، محور بجنورد- شیروان با تعداد سه میلیون و 517 هزار و 776 وسیله نقلیه، پرترددترین محور استان و محور سه راهی چمن بید- گرمه با تعداد 227 هزار و 664 وسیله نقلیه، کمترین تردد را داشته است.

به گفته مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بیشترین تردد در محورهای خراسان شمالی ساعات 10 الی 11 و 16 الی 20 بوده است.



3.5 میلیارد ریال برای ساخت دو هزار مسکن مددجویی در خراسان شمالی ابلاغ شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: سه میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر رهبری برای ساخت و بهسازی دو هزار و 100 واحد مسکونی، سرویس بهداشتی و حمام برای مددجویان خراسان شمالی ابلاغ شد.

امان الله حسین پور اظهار کرد: سهم آورده امسال نهاد رهبری هفت میلیارد ریال است که از مجموع این میزان سه میلیارد و 500 میلیون ریال آن ابلاغ شده و بزودی کار اجرای طرح ها آغاز می شود.

وی همچنین از تعهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین اعتبار هفت میلیارد ریالی این بخش در سال 92 خبر داد و افزود: کمیته امداد نیز تامین هفت میلیارد ریال را بر عهده گرفته است.

حسین پور گفت: پرونده دو هزار مسکن روستایی تشکیل شده که به محض اختصاص اعتبار از سوی بانکها، ساخت آن آغاز خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: در سال جاری 298 واحد مسکونی برای نیازمندان این استان تعمیر و نوسازی شد.



آموزش بیش از 21 هزار همیار پلیس در خراسان شمالی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی از آموزش بیش از 21 هزار همیار پلیس طی 10 ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.

سرهنگ مهدی اسماعیلی اظهار داشت: طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان با همکاری پلیس راهور و مدیران مدارس و دانش آموزان در خراسان شمالی به اجرا گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه آموزش فرهنگ نظم و ایمنی صحیح ترافیکی، بهترین راه کاهش این صدمات و زیان‌های جانی، جسمی و مالی است، گفت: تعامل بهینه ناجا با آموزش و پرورش برای ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور همواره مورد توجه پلیس راهور بوده و اجرای طرح آموزش همیاران پلیس در کلیه مدارس در سطح استان خراسان شمالی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی با اشاره به حضور مستمر کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در مدارس بیان داشت: در اجرای این طرح از ابتدای سال تحصیلی در حدود 21 هزار و 453 نفر همیار پلیس مورد آموزش قرار گرفته‌اند.