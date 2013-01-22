اصفهان رتبه نخست کیفیت فرش دستباف را در کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر صیرفیان با بیان اینکه 12.5 درصد فرش دستباف کشور در استان اصفهان تولید می شود، اظهار داشت: سالانه 600 هزار متر مربع فرش دستباف در اصفهان بافته می شود.

وی میزان تولید این محصول در کشور را 4 میلیون و 900 هزار متر مربع عنوان کرد.

رئیس انجمن فرش دستباف خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرد: در استان اصفهان 460 هزار و در شهر اصفهان 40 هزار بافنده فرش دستباف وجود دارد.

وی با بیان اینکه تولید فرش دستباف ایران در جهان رتبه اول را داشت، گفت: متاسفانه در حال حاضر در حال نزول از این جایگاه هستیم.

صیرفیان ادامه داد: صادرات این کالا هم به دلیل تحریم ها و هم به خاطر کاهش میزان تولید کم شده است.

وی یادآور شد: پاکستان، چین و هند رقبای ایران در این حوزه هستند.

رئیس انجمن فرش دستباف خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه فرش، آخرین کالای لوکسی است که مردم به خرید آن رغبت نشان می دهند، تصریح کرد: مرکز ملی فرش هر ساله از بهمن ماه تا عید نوروز جشنواره ای با شعار «هر فروشگاه، یک نمایشگاه» برگزار می کند که بر خرید مردم تاثیر مثبت دارد.

وی با اعلام اینکه کارگاه های تولید مواد اولیه فرش دستباف تعطیل شده است، گفت: ابریشم، کرک و مقدار کمی نخ از خارج وارد می شود.

صیرفیان بیان داشت: دولت با پرداخت وام کم بهره با بازپرداخت طولانی می تواند از این صنعت حمایت کند.