کم تحرکی سلامت کهگیلویه و بویراحمدیها را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید غفاری افزود: کم تحرکی عنوان غلط ترین رفتار بهداشتی در استان است و 90 درصد زنان و 85 درصد مردان استان، کم تحرک هستند.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در مصرف گوشت قرمز، رتبه سوم کشور را دارد، عنوان کرد: بر اساس آمارها، دومین تهدید برای سلامت مردم استان بالا بودن مصرف گوشت قرمز و شیوه های غلط طبخ است.

رشیدی با بیان اینکه رفتارهای غلط بهداشتی در چندین مولفه بررسی می شود، اظهار داشت: پیاده روی، کوهنوردی و حداقل نیم ساعت فعالیت در منزل، برای ارزیابی کم تحرکی سنجیده می شود.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود:پیروی از یک نظام سالم در زندگی روزمره در این استان ضروری است.

رشیدی با اشاره به سرطان زا بودن دخانیات بیان داشت: یکی از رفتارهای غلط بهداشتی، کشیدن قلیان است که متاسفانه در بین جوانان و زنان استان رواج یافته است.

در هر400 زایمان، یک نوزاد مبتلا به شکاف کام متولد می شود

مدیرگروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: بر اساس آمارهای کشوری، از هر 400 زایمان، یک نوزاد با مشکل شکاف کام یا شکاف لب متولد می شود.

خالد موسوی فرد، افزود: شکاف کام و لب، از شایع ترین ناهنجاریهای مادرزادی بسیار جدی است که ناحیه دهانی و صورتی را درگیر می کند.

وی با بیان اینکه به علت محل خاص بروز این ضایعه، بیمار در سراسر طول درمان درگیر مشکلات متعدد است، عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل برخورد با این نوزادان، آموزش روش مناسب تغذیه به والدین کودک است.

موسوی فرد افزود: به علت وجود شکاف در کام و ارتباط غیرطبیعی بین دهان و بینی، عمل مکیدن شیر به خوبی میسر نبوده و شیر مکیده شده، از راه بینی بیرون رانده می شود.

مدیرگروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با اشاره به لزوم وزن کافی نوزاد برای عمل جراحی، اظهار داشت: اگرمادر نوزاد مبتلا به شکاف کام، از تغذیه مستقیم نوزاد وحشت دارد، توصیه می شود که از تغذیه مستقیم با شیر خود پرهیز کند.

موسوی فرد بیان داشت: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر، به ویژه در هفته های ابتدایی تولد، می توان از راه دوشیدن شیر مادر در شیشه، کودک را تغذیه کرد.

وی یادآور شد: والدین این کودکان باید بدانند با کودکی پردردسر و پیچیده مواجهند که درمان آن مستلزم صبر و وقت فراوان است.

مطالبات معوق پزشکان عمومی اورژانس بیمارستانها پرداخت می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پرداخت مطالبات معوق پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان ها در دستور کار قرار می گیرد.

دکتر اورنگ ایلامی افزود: یکی دیگر از مشکلات پزشکان عمومی در اورژانس های بیمارستانی، مشخص شدن ساعت موظفی است که با همکاری معاونت پشتیبانی، در این زمینه اقدام می شود.

وی ادامه داد: موظف کردن بیمارستانها به ثبت و مستندسازی خدمات تعرفه دار، بازدید از تجربه های موفق دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی در این زمینه، از دیگر محورهای برگزاری این نشست بود که مورد تبادل نظر اعضای کمیته قرار گرفت.

بر پایه این خبر، نشست کمیته بررسی مشکلات پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان ها با حضور معاون درمان و سایر اعضای این کمیته در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد.

عسل طبیعی به راحتی در آب حل نمی شود

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت بویراحمد، با اشاره به وجود عسل های غیرطبیعی در بازار که خواص مفیدی برای بدن ندارد، گفت: کمی عسل درون لیوانی از آب بریزید، چنانچه ته آن جمع شد و در آب حل نشد، کیفیت عسل مطلوب است.

اعظم رنجبر افزود: از روش های دیگر تشخیص عسل طبیعی این است که شیشه عسل را برگردانید و به سرعت بالا یا پایین رفتن حباب‌های درون عسل دقت کنید، هر چه کندتر حرکت کند، کیفیت عسل بیشتر است.

وی با بیان اینکه عسل های تولید شده از گلوکز تجاری هیچ گاه شکرک نزده و شفاف باقی می ماند، اظهار داشت: این عسل ها پس از مدتی مانند نبات رنگی به صورت یک پارچه سفت شده و حتی با چاقو هم نمی توان آن را از ظرف خارج ساخت.

عسل های غیر طبیعی شفاف هستند

این کارشناس بهداشت محیط، ادامه داد: عسل تقلبی مانند شیشه رنگی عمل کرده و به راحتی می توان اشیا را از پشت آن دید.

رنجبر یکی از خواص عسل طبیعی را کلوئیدی بودن آن دانست و اضافه کرد: این خاصیت باعث می شود نور به طور مستقیم از عسل عبور نکرده و تصاویری که از پشت شیشه آن دیده می شود، بسیار ناواضح و نامشخص باشد.

وی تصریح کرد: مقدار کش‌آمدن عسل نیز تا حدودی در تشخیص عسل طبیعی از نیمه طبیعی و صنعتی مؤثر بوده و عسل طبیعی به دلیل داشتن رطوبت کمتر، غلظت بیشتری داشته و چندان روان نیست.

این کارشناس بهداشت محیط بیان کرد: آسان ترین روش تشخیص عسل طبـیعی، خرید از فروشگاه ها و اشخاص معتبر است که از سابقه فعالیت آن ها در زنبورداری و یا تهیه و فروش عسل مطلع هستید.